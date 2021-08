Eternals: nuove foto e curiosità sulle riprese dell'atteso film Marvel

Eternals, il nuovo film Marvel in arrivo a novembre, è al centro di un articolo di Entertainment Weekly che regala nuove immagini e qualche dettaglio dell'atteso progetto diretto da Chloé Zhao.

Il magazine ha infatti pubblicato online dei character poster animati dedicati ai protagonisti del progetto che porterà sul grande schermo le avventure degli alieni immortali che vengono coinvolti nella storia dell'umanità.

Chloe Zhao ha spiegato di aver convinto i vertici della Marvel che fosse necessario effettuare le riprese all'esterno, non all'interno di uno studio, e una delle sequenze più suggestive mostra i protagonisti di Eternals su una scogliera. La scena è stata realizzata a Fuerteventura, nelle isole Canarie, descritta come il luogo più ventoso dove sia mai stata la regista: "Si dovrebbe usare un elicottero per ottenere in modo non naturale il vento che abbiamo avuto quel giorno".

Chloé ha aggiunto: "Avevamo l'intero cast che stava lì sulla scogliera con i loro costumi e abbiamo usato gli speaker a volume molto alto, semplicemente per poter far sentire i suoni nonostante il vento. Vedere il mio cast muoversi in formazione come gli Eterni, con la bellezza di questo panorama che sembra antico, l'oceano e il cielo, è stato... Voglio dire non riuscivo a stare in piedi perché mi sembrava di venir trascinata via dal vento, ma a parte quello è stato davvero fantastico".

Eternals: una foto dei protagonisti

Il film prenderà il via all'alba della civiltà e la storia si svolgerà quindi in oltre 7.000 anni, proponendo tematiche attuali e al tempo stesso riflettendo sul passato.

Kevin Feige non ha mai avuto dubbi che Zhao fosse la scelta giusta per la regia del progetto avendo un approccio unico dal punto di vista visivo e al tempo stesso essendo una grande esperta in fumetti Marvel, manga edella saga di Star Wars.

I rapporti tra i protagonisti, che interagiscono da migliaia di anni, come mostrerà il film sono particolarmente complessi e ricchi di sfumature proprio grazie al lungo tempo trascorso insieme che li ha resi una famiglia e al tempo stesso causato tensioni, amori e rivalità.

Chloé considera poi la Terra come se fosse un undicesimo protagonista perché i personaggi hanno vissuto tra gli esseri umani migliaia di anni: "Affrontano gli stessi problemi, lottano per capire la propria identità, il proprio scopo, ciò in cui credono, definire la libertà personale e il confine con il bene comune, tutta la dualità e tutti i difetti che ci rendono umani".

Ecco i nuovi character poster animati:

Nel lungometraggio, dopo una tragedia inaspettata giunta a seguito degli eventi raccontati in Avengers: Endgame, una razza aliena immortale che ha segretamente vissuto sulla Terra per oltre settemila anni si riunisce per proteggere l'umanità dalla sua controparte malvagia. Le razze in questione sono quelle degli Eterni e dei Devianti.

Nel film diretto da Chloe Zhao hanno recitato Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Kit Harington e Salma Hayek