Eternals: una featurette parla dell'importanza del film sul MCU

Eternals sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento di chiusura e una nuova featurette parla dell'importanza del film diretto da Chloé Zhao.

Il produttore Kevin Feige svela nel video che il lungometraggio parlerà delle origini del Marvel Cinematic Universe dando spazio a dei personaggi incredibilmente potenti e al tempo stesso alle complesse dinamiche esistenti all'interno di una famiglia.

Il coinvolgimento di Chloé Zhao, inoltre, ha permesso di creare un approccio unico e originale ai film tratti dai fumetti e dare vita a una storia particolarmente attenta alla diversità che avrà un impatto importante sul MCU.

La regista, intervistata da Fandango, ha spiegato parlando di Eternals: "Quello che mi ha attirata di questo film e il motivo per cui mi hanno assunta, penso, sia che l'esperienza dal punto di vista visivo deve essere abbastanza immersiva per il pubblico da credere che questi personaggi abbiano camminato sulla Terra per 7.000 anni. C'è quello che mi piace chiamare un modo antropologico per catturare le cose. Le telecamere sono davvero ferme e i movimenti realmente naturali. Le inquadrature sono più lunghe, usiamo delle lenti con degli angoli più ampi e un focus più profondo. Si tratta di dare al pubblico lo spazio e il tempo per poter esplorare quello che c'è all'interno dell'inquadratura e arrivare alle loro conclusioni relative al rapporto tra i personaggi e lo spazio in cui si trovano".

Chloe Zhao ha quindi realizzato delle scene più lunghe, sia per quanto riguarda le sequenze d'azione sia per i momenti più personali. La filmmaker ha ribadito che era davvero importante rendere realistico il mondo portato sul grande schermo pur mantenendone gli aspetti fantastici.

Eternals: il legame con Avengers: Endgame nel teaser trailer del film Marvel

Diretto dalla vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao, Eternals è interpretato da un cast corale di star tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e altri. Il cinecomic verrà presentato in anteprima come film di chiusura nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021 per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre.