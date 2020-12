Eternals: le descrizioni dei personaggi principali regalano qualche anticipazione

Eternals, il film Marvel diretto da Chloé Zhao, arriverà nelle sale americane nel mese di novembre 2021, ma online sono ora apparse le descrizioni dei personaggi principali.

Le nuove informazioni sono emerse grazie a una linea di t-shirt prodotta da Redwolf e legata al merchandise ufficiale del progetto tratto dai fumetti.

I dettagli legati ai protagonisti del film Marvel che faranno il loro debutto nel film Eternals permettono così ai fan di avere qualche interessante anticipazione riguardante l'atteso progetto. Chloe Zhao è infatti una delle registe più apprezzate degli ultimi anni e il suo Nomadland è uno dei titoli che sembra destinato a ottenere importanti nomination in occasione della stagione dei premi.

Ecco le descrizioni emerse online:

Ikaris è il leader esperto in tattica e l'Eterno più potente, oltre a essere orgoglioso del compito di dover mantenere al sicuro gli altri Eterni. Ikaris ha una forte morale, è gentile e carismatico, oltre ad avere una forza incredibile, la capacità di volare e di proiettare con gli occhi raggi di intensa energia cosmica. Quando i mostruosi Devianti ritornano dopo secoli, Ikaris è alla guida nel tentativo di unire i suoi simili, che si trovano in varie parti dell'universo, per fermare la nuova minaccia.

Sersi è il membro degli Eterni con la maggiore affinità per l'umanità. Sersi è felice di lavorare come curatrice di un museo mentre sta salvando gli esseri umani dalla minaccia dei Devianti. Sersi ha la capacità di manipolare la materia, cambiare l'aspetto di ogni materiale non senziente che tocca, oltre a essere innamorata di Ikaris da secoli e aiutarlo a reclutare gli Eterni per un'ultima missione.

Ajak è la leader spirituale degli Eterni e la sua saggezza ha aiutato a guidare il team fin dal momento in cui sono arrivati sulla Terra dal loro pianeta per aiutare a difendere l'umanità dai Devianti e aiutare gli esseri umani a compiere dei passi in avanti verso la civilizzazione moderna in cui vivono ora. Ajak può guarire gli umani e gli Eterni, oltre a poter comunicare con i Celestiali.

Phastos ha avuto il potere dell'inventiva ed è in grado di creare tutto ciò che immagina a patto di avere a disposizione dei materiali. Nel corso dei secoli Phastos è riuscito a far compiere agli esseri umani dei passi in avanti dal punto di vista tecnologico, riuscendo inoltre a mantenere in ombra il suo essere brillante.

Makkari è la donna più veloce in tutto l'universo e usa la sua super-velocità alimentata dal potere cosmico per controllare i pianeti per conto degli Eterni. Essendo l'unico membro degli Eterni non udente, il fragore cosmico che accompagna la sua corsa non ha alcuna conseguenza su di lei.

Druig può usare l'energia cosmica per controllare la mente degli uomini e si è allontanato dagli altri Eterni perché non è d'accordo sul modo in cui hanno interagito con l'umanità nel corso dei secoli. Distaccato e potente, alle volte è difficile capire se si tratti di un amico o di un nemico.

Gilgamesh è il membro più forte e gentile del team, diventando poi il partner di Thena quando gli eventi del passato li esiliano dal resto del team. Gilgamesh è in grado di proiettare un potente esoscheletro di energia cosmica ed è un fiero guerriero che è diventato leggendario per le sue lotte con i Devianti nel corso della storia.

Thena è una guerriera che si sente maggiormente a proprio agio in battaglia rispetto a ogni altro posto, oltre ad avere la capacità di usare l'energia cosmica per formare qualsiasi arma a cui riesca a pensare. Spesso burbera e distaccata, Thena stringe un'improbabile amicizia con Gilgamesh che dura da secoli.

Kingo è l'Eterno con il potere di proiettare proiettili di energia cosmica con le sue mani. Nel corso dei secoli ha iniziato ad apprezzare l'idea della fama. Nel presente è una famosa star di Bollywood che deve lasciare la sua vita benestante e il suo essere una celebrità per aiutare il team a sconfiggere la minaccia dei Devianti.

Sprite sembra una dodicenne e ha la capacità di creare illusioni che sembrano realistiche. La sua amicizia con Sersi nasconde una tristezza enorme a causa dell'essere trattata dall'umanità come una ragazzina da molti secoli. Sprite è però molto più forte e intelligente rispetto a quanto possa sembrare, elemento che può risultare utile mentre lottano contro i Devianti.

Eternals avrà nel cast Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena.