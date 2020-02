Eternals: concluse le riprese del film Marvel con Angelina Jolie

Marvel Studios ha concluso le riprese di Eternals, uno dei film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che racconta le vicende di un gruppo di umani manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con i malvagi Devianti.

Nel corso delle riprese sono state pubblicate diverse foto dal set, che hanno confermato la relazione tra Dane Whitman (Kit Harington) e Sersi (Gemma Chan) oltre ai poteri di Ikaris (Richard Madden). Ora che le riprese si sono concluse ufficialmente, i fan attendono con ansia il primo trailer del film.

Non è escluso che vengano organizzate delle riprese aggiuntive nei prossimi mesi, come consuetudine in progetti di questo tipo, oltre al lungo processo di post-produzione al quale Eternals verrà sottoposto. Proprio per questo passeranno probabilmente diversi mesi prima che vengano distribuite le prime sequenze della pellicola diretta da Chloé Zhao.

Eternals, Kevin Feige:"Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers

Nel cast di Eternals ci saranno Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Richard Madden in quello di Ikaris, con Salma Hayek che interpreta Ajak.