Eternals: il co-creatore di Thanos crede in un ritorno del personaggio

Thanos è uno dei personaggi più incisivi del Marvel Cinematic Universe, uno dei villain più amati dai fan e ora, secondo il suo co-creatore Jim Starlin, potrebbe fare ritorno in Eternals perché la sua storia e tutt'altro che terminata.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

In Avengers: Endgame, film che ha concluso la storia del gruppo di supereroi, Thanos è stato distrutto definitivamente per mano di Iron Man alla fine della pellicola. Tuttavia, il co-creatore di Thanos Jim Starlin crede che il personaggio tornerà sicuramente nell'universo cinematografico Marvel, probabilmente in Eternals, come ha raccontato in una recente intervista con Comicbook.com:

"Credo che la storia non sia completamente finita. Lo hanno già annunciato. Penso che un giovane Thanos apparirà in Eternals. Ricordo di averlo letto da qualche parte. Hanno fatto un sacco di soldi con questo personaggio. Quindi non credo lo ritireranno così presto. I personaggi dei fumetti tendono ad avere una durata estesa oltre gli attori che ci lavorano. Mi aspetto quasi di vedere molto di più di Thanos".

Eternals sarebbe il film perfetto per far tornare Thanos, dato che il personaggio appartiene al gruppo dei Devianti, con i quali i protagonisti sono in eterna lotta, e che viene dalla loro colonia su Titano. Niente è confermato ad oggi, ma questa teoria e le parole di Jim Starlin possono far ben sperare tutti i fan del villain.

Nel cast di Eternals ci saranno Kit Harington, Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Richard Madden in quello di Ikaris, con Salma Hayek che interpreta Ajak. Il film uscirà nelle sale a febbraio 2021.