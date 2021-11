Eternals: Chloé Zhao svela i retroscena del casting per la prima scena dopo i titoli di coda

Una delle scene sui titoli di coda di Eternals introduce un nuovo personaggio nel Marvel Cinematic Universe e la regista Chloé Zhao ha ora parlato del casting di quel momento importante del film.

Ovviamente la notizia contiene degli spoiler , non proseguite con la lettura se non siete ancora andati al cinema e non volete sapere i dettagli di quanto mostrato sul grande schermo.

La prima scena inserita nei titoli di coda di Eternals mostra infatti l'arrivo di Eros, il fratello di Thanos, che entra in scena insieme a Pip il Troll (doppiato da Patton Oswalt nella versione originale) per incontrare Thena (Angelina Jolie), Druig (Barry Keoghan), e Makkari (Lauren Ridloff). Gli Eterni sono un po' in difficoltà perché non sanno quanto accaduto a Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), e Phastos (Brian Tyree Henry) dopo che Arishem il Giudice (David Kaye) li ha portati via con sé in seguito alle loro azioni sulla Terra.

Chloe Zhao ha ora dichiarato: "Harry Styles nel ruolo di Eros era un elemento legato al mio accordo per il film. Un po' di tempo fa avevo proposto l'idea di Pip il Troll ed Eros a Kevin Feige e amo l'idea di esplorare un Eterno che va oltre Titano e che potrebbe aver influenzato Thanos nel corso degli anni nello stesso modo in cui gli Eterni hanno influenzato noi sulla Terra. E poi non è stata una situazione in cui ho suggerito Eros e ho detto di andare alla ricerca degli attori".

La regista ha ammesso: "Sto tenendo d'occhio Harry Styles da quando ha girato Dunkirk, ho pensato fosse davvero interessante. Dopo averlo incontrato mi sono resa conto che è quel personaggio, come accaduto con il resto del mio cast. C'è così tanto di Eros in lui. Per me se avesse detto di sì e Kevin avesse approvato era un via libera. E sono davvero felice che entrambi fossero d'accordo".

Richard Madden, interprete di Ikaris, ha inoltre parlato dei nuovi personaggi dichiarando: "Penso sia ancora un mistero. Voglio saperne di più. Chi è quel tizio?".

Per ora non è stata svelata alcuna anticipazione riguardante il ritorno degli Eterni sul grande schermo e sui possibili personaggi in arrivo nel MCU.