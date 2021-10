Eternals, Chloé Zhao: "Spero che le scene gay non vengano tagliate"

Chloé Zhao e Marvel Studios sperano che le scene gay contenute in Eternals non vengano censurate nei Paesi oltreoceano.

Chloé Zhao e Marvel Studios sperano che le scene gay contenute in Eternals non vengano censurate nei Paesi fuori dagli Stati Uniti. Nel corso di un'intervista con Eric Kohn di IndieWire, la regista di Nomadland si è lasciata andare a questa rivelazione sul suo nuovo progetto.

Eternals: un primo piano di Richard Madden

Eternals porterà in scena Phastos, il primo personaggio apertamente gay in un film Marvel. L'eroe è interpretato da Brian Tyree Henry e ha portato Chloe Zhao e Marvel Studios ha porsi un interrogativo: il film sarà censurato nei Paesi esteri al di fuori degli Stati Uniti? A questo proposito, la regista ha dichiarato: "Non conosco bene tutti i dettagli ma io e i Marvel Studios abbiamo discusso a lungo e il nostro più grande desiderio è che il film non venga censurato! Dita incrociate!".

Secondo quanto raccontato dalla regista, tra l'altro, l'introduzione del primo supereroe gay faceva già parte della sceneggiatura prima del suo ingresso nel progetto: "Phastos vede l'umanità soltanto nel suo insieme e crede che la tecnologia possa risolvere ogni problema. Ovviamente, il suo personaggio ha perso fiducia in noi per una serie di cose che abbiamo fatto. Per riconquistare la sua benevolenza nei confronti dell'umanità, servirà guardarla volto per volto. In un certo senso, imparerà a considerare ogni situazione. Questo suo comportamento somiglia al nostro che, tornando a casa, ci lamentiamo di qualsiasi cosa e, poi, rivolgendoci ai nostri amanti o figli, diciamo: 'Però, vale ancora la pena vivere!'".

Il fatto che Chloé Zhao abbia potuto raccontare un momento del genere analizzando un personaggio gay l'ha resa ancora più soddisfatta. La regista ha dichiarato: "Serve che gli spettatori vogliano bene ai personaggi e che li percepiscano come autentici e reali. Non si può portare sullo schermo qualcosa verso cui non proviamo nulla".

Tuttavia, Eternals non si distinguerà soltanto per il primo supereroe gay nel mondo Marvel ma anche per la prima scena di sesso tra due personaggi principali. Fino a questo momento, infatti, la decisione della produzione era stata quella di eliminare dai film tutte le scene di sesso. Ancora Chloé Zhao ha raccontato: "Credo che questo film farà molto discutere. Marvel Studios vuole cambiare. In un certo senso, è come accaduto con il western durante gli anni Settanta. Adesso sta accadendo ai film di supereroi ed è normale che inizino a comparire determinate scene".

Infine, la regista ha concluso: "Per noi, mostrare due persone che si amano emozionalmente, mentalmente, intellettualmente e fisicamente è davvero bellissimo!". Eternals sarà il film di chiusura di Alice nella città, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma.