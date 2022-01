Eternals, che confusione: alcuni fan pensano che Ikaris e Bucky siano la stessa persona

Con l'uscita di Eternals su Disney+, alcuni fan sembrano confusi su una cosa... È Sebastian Stan o Richard Madden quello nel film? Ikaris e Bucky sono la stessa persona?

Eternals aveva già fatto il suo debutto nelle sale lo scorso novembre, ma forse rivederlo in streaming come altri prodotti prodotti Marvel su Disney+, come ad esempio The Falcon and The Winter Soldier, ha creato un po' di confusione nella mente di alcuni spettatori, convinti che i due attori/personaggi siano la stessa persona.

Ma più che un vero e proprio errore, l'apparente somiglianza tra i due interpreti è diventata (come un po' tutto oggigiorno) un meme per intrattenere i social.

"Non so chi abbia bisogno di sentirselo dire, ma Sebastian Stan e Richard Madden non sono la stessa persona, il che significa che Ikaris non è il Soldato d'Inverno. Assurdo, lo so".

"Cara Marvel, vogliamo semplicemente una foto con entrambi Richard Madden e Sebastian Stan... Per piacere! Una foto di questi fratelli perduti e ritrovati finalmente insieme!".

E chissà se in futuro non avremo davvero l'opportunità di vederli insieme sullo schermo, con il Multiverso non si può mai dire!