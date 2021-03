Estraneo a bordo: il trailer del thriller Netflix con Anna Kendrick

Estraneo a bordo è il nuovo thriller Netflix con star Anna Kendrick ambientato nello spazio e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto in arrivo in streaming il 22 aprile.

Nel video si vede un uomo risvegliarsi a bordo di una nave spaziale dopo aver avuto un incidente che gli ha fatto perdere conoscenza, ritrovandosi così insieme a un equipaggio impegnato in una missione della durata di due anni che dovrebbe gettare le basi per la colonizzazione di Marte. Un guasto tecnico rende però impossibile sopravvivere e gli astronauti devono prendere delle scelte davvero complicate e impossibili per provare a rimanere in vita.

Il cast del film Estraneo a bordo è composto da Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim, e Shamier Anderson.

La sinossi ufficiale del lungometraggio scritto e diretto da Joe Penna (Arctic) anticipa: "Durante una missione con destinazione Marte, un involontario clandestino causa in modo accidentale dei danni seri al sistema di sostegno della vita della nave spaziale. Affrontando delle risorse in diminuzione e potenzialmente un esito fatale, l'equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile".

Anna Kendrick ha raccontato che il film affronta la tematica legata al modo in cui il nostro cervello funziona quando deve affrontare dei problemi e un'incredibile pressione.