Esra Dermancıoğlu, chi è l'attrice che interpreta Behice in Terra amara

Esra Dermancıoğlu è l'attrice turca famosa in Italia per aver interpretato nelle prime tre stagioni di Terra Amara il personaggio di Behice Hekimoğlu, l'odiatissima zia di Müjgan Hekimoğlu. La serie va in onda dal luglio 2022 su Canale 5. Ecco chi è Esra Dermancıoğl.

Chi è Esra Dermancıoğlu

Esra Altınay, conosciuta con il cognome dell'ex marito Dermancıoğlu è nata a Istanbul il 7 dicembre 1968, è una rinomata attrice turca. La sua carriera artistica è caratterizzata dal ruolo indimenticabile di Mukaddes Ketenci nella serie drammatica Fatmagül'ün Suçu Ne? e dalla sua partecipazione in Kırgın Çiçekler nel ruolo di Zehra. Nel nostro paese, invece, è nota per per essere Behice Hekimoğlu in Terra amara.

I primi passi e la formazione dell'attrice turca

Esra Dermancıoğlu ha studiato presso la Pierre Loti High School dove si è diplomata. Successivamente, ha completato la sua formazione universitaria studiando storia dell'arte al Franklin College in Svizzera. Le sue lezioni di recitazione, sotto la guida di Şahika Tekand presso gli Stüdyo Oyuncuları, e di canto da Derya Alabora, hanno gettato le basi per la sua carriera poliedrica.

Dal debutto in Avrupa Yakası alla consacrazione con Fatmagül'ün Suçu Ne?

Il debutto ufficiale di Esra Dermancıoğlu è avvenuto grazie a Gülse Birsel che l'ha chiamata per il 163esimo episodio della sesta stagione di Avrupa Yakası. Tuttavia, il vero successo è arrivato con il ruolo di Mukaddes nella celebre serie televisiva Fatmagül'ün Suçu Ne?, segnando una svolta nella sua carriera.

L'ultima sua apparizione televisiva risale a quest'anno quando ha interpretato Asiya nella miniserie Hudutsuz Sevda.

Dalla Tv al Cinema: Kadın İşi: Banka Soygunu

Non limitandosi al piccolo schermo, Esra Dermancıoğlu ha proseguito la sua carriera con successo anche sul grande schermo. L'attrice ha conquistato ulteriore notorietà interpretando un ruolo di spicco nella commedia cinematografica Kadın İşi: Banka Soygunu uscita nelle sale turche nel gennaio del 2014. Verso la fine del 2014 ha recitato nel film Merdiven Baba, prodotto da Birol Güven.

Nel 2017 ha fatto parte del cast di Ayla - La figlia senza nome, un film co-prodotto dalla Turchia e dalla Corea del Sud, ambientato durante la guerra di Corea negli anni '50.

La vita personale di Dermancıoğlu e le sfide affrontate

Oltre al successo professionale, la vita personale le ha posto davanti sfide che l'hanno costretta a scelte dolorose. Esra Dermancıoğlu ha divorziato dal marito nel 2010 perché l'uomo si opponeva al fatto che lei diventasse un'attrice. La coppia ha avuto una figlia di nome Refia nata nel 2000.