Escobar - Il fascino del male: la vera Virginia Vallejo ha odiato la serie Narcos

Escobar - Il fascino del male è un film del 2017 la cui sceneggiatura trae ispirazione da Amando Pablo, odiando Escobar, un libro scritto da Virginia Vallejo: celebre scrittrice e giornalista colombiana che ha condiviso con Pablo molti anni della sua vita. La Vallejo ha rivelato: "Ho apprezzato molto il film ma ho anche odiato profondamente la serie televisiva Narcos."

Loving Pablo: Javier Bardem e Penelope Cruz in una scena del film

La scrittrice colombiana ha infatti criticato duramente lo show di Netflix accusando la crew e la casa di produzione di aver fornito al pubblico un ritratto molto falsato della sua vita e, soprattutto, cosa ben più grave, della sua relazione con Pablo Escobar.

"La mia rappresentazione in Narcos è di una giornalista pervertita, criminale e corrotta che alla fine viene torturata e uccisa. Lo scopo della sceneggiatura era di diffamarmi brutalmente e violentarmi di fronte a milioni di persone". Ha dichiarato la Vallejo in un'intervista al Daily Mirror.

Loving Pablo: un primo piano di Javier Bardem

"Mi hanno presentato come una donna depravata, complice di terribili rapimenti e di corruzione politica. Tutto questo non ha niente a che fare con la mia vita. Mi hanno trasformata in una cattiva, mentre la moglie di Escobar è bella e innocente, come nelle soap opera". Ha concluso la giornalista.

Escobar - Il fascino del male narra la vita di Pablo, dall'ascesa criminale fino alla morte nel 1993; tratta gli anni del narcotraffico, quelli della lotta contro l'estradizione negli Stati Uniti e, soprattutto, racconta il suo rapporto amoroso con la giornalista Virginia Vallejo, che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia.