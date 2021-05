Escape Room: Tournament of Champions, il trailer e la sinossi del sequel di Escape Room

Sony e Columbia Pictures hanno svelato trailer e sinossi di Escape Room: Tournament of Champions, sequel dell'horror Escape Room. Il film è il seguito del thriller di successo al botteghino del 2019 incentrato su sei persone che ricevono misteriosi inviti a partecipare a un'esperienza di escape room solo per ritrovarsi intrappolati in un gioco con conseguenze mortali. Il cast originale includeva Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine e Nik Dodani.

A quanto mostrato dal trailer neppure stavolta non mancheranno colpi di scena, violenza e alta tensione nel film in uscita in estate.

Questa la sinossi di Escape Room: Tournament of Champions: In questo nuovo episodio sei persone si ritrovano inconsapevolmente rinchiuse in un'altra escape room scoprendo lentamente ciò che hanno in comune per sopravvivere e scoprendo che hanno già giocato a questo gioco.

Escape Room: Tournament of Champions vede il ritorno alla regia di Adam Robitel. Nel cast Taylor Russell, Logan Miller e Thomas Cocquerel.