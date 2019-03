Le eroine del cinema d'azione: da Captain Marvel a Ripley (video)

Con l'arrivo nelle sale del nuovo blockbuster Captain Marvel, noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di proporvi uno speciale video dedicato alle tante eroine action del cinema che hanno saputo conquistare i nostri cuori.

Recentemente in sala è arrivato Alita - Angelo della battaglia, tratto dal famoso manga di Yukito Kishito in cui il personaggio protagonista, Alita, è una giovane cyborg che scoprirà di essere una vera e propria guerriera dotata di una forza incredibile. Negli ultimi anni il cinema d'azione si è riempito di importanti eroine come la stroardinaria Imperatrice Furiosa interpretata magistralmente da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, ma anche svolgendo lo sguardo al passato possiamo richiamare alla memoria tantissimi personaggi femminili protagonisti e forti, ad esempio la Beatrix Kiddo (Uma Thurman) di Kill Bill oppure la mitica Ripley (Sigourney Weaver) della saga di Alien!

Questo fine settimana troverete in sala anche l'incredibile Captain Marvel, film in cui faremo la conoscenza di Carol Danvers e scorpriremo se sarà davvero lei a fare la differenza nella lotta contro Thanos in Avengers: Endgame. Intanto, però, vi lasciamo al nostro speciale video e alle straordinarie (super)eroine del grande schermo, ecco il filmato: