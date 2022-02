Ero in guerra ma non lo sapevo in prima serata su Raiuno mercoledì 16 febbraio

Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro, film sull'omicidio Torregiani, arriva in prima serata su Rai1 nell'anniversario dell'agguato.

Mercoledì 16 febbraio, andrà in onda in prima serata su Rai1 il film Ero in guerra ma non lo sapevo, diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Francesco Montanari e Laura Chiatti. Il film, prodotto da Eliseo Entertainment e Rai Cinema, è ispirato al caso di cronaca dall'omicidio Torregiani.

Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari in una sequenza del film

Milano, fine anni '70, il gioielliere Pierluigi Torregiani sta cenando in un locale quando irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Durante la rapina uno di loro minaccia la figlia di Torregiani, Marisa, puntandole addosso una pistola. Nel tentativo di disarmarlo, Torregiani viene messo a terra dal rapinatore. Partono alcuni colpi di pistola e uno dei banditi viene ucciso. Non è stato il gioielliere a sparare, con la pistola che ha con sé, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell'epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire... - (2021)

Il film andrà in onda in prima serata su RaiUno proprio il 16 febbraio, anniversario dall'agguato.