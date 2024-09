Erik e Lyle Menendez, secondo la star della serie Netflix, "meritano un altro processo"

Cooper Koch ha interpretato Erik Menendez nella serie Netflix prodotta da Ryan Murphy e l'attore ha ora sostenuto che i due fratelli meriterebbero un nuovo processo.

In una nuova intervista rilasciata a Variety si svela infatti che le conversazioni avute prima del debutto degli episodi in streaming gli ha fatto vedere i fatti da un'altra prospettiva.

L'incontro con i fratelli Menendez

Koch ha svelato di aver parlato con Erik Menendez al telefono: "Ho potuto avere con lui una conversazione realmente buona e gli ho detto che gli credo e ho fatto tutto quello che potevo come attore per sostenerlo e ritrarlo nel modo più autentico possibile, e penso che lo show faccia un buon lavoro nel rappresentarlo".

Cooper ha quindi aggiunto che con uno dei due fratelli condannati ha avuto una conversazione ricordando gli anni trascorsi al liceo, come il fatto che l'attore abbia frequentato la scuola a Calabasas, dove era andato Erik quando si era trasferito per la prima volta in California. L'attore ha aggiunto: "Mio padre si è diplomato al Beverly Hills High School l'anno prima che arrivasse Erik. Abbiamo tutti questi strani parallelismi".

Durante una telefonata con la moglie avvenuta qualche giorno dopo, tuttavia, Erik ha duramente criticato la serie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

Una scena della serie

Koch ha avuto modo di parlare di quei commenti quando lo ha incontrato in prigione insieme a Kim Kardashian, che ha conosciuto grazie a uno stilista che è amico di entrambi: "Gli ho detto che ha senso che si sentisse così. Non riesco a immaginare cosa potrebbe voler dire avere la peggior parte della propria vita, una cosa così traumatica e tragica, adattata per la televisione e vista da milioni di persone in un modo drammatizzato in stile Hollywood. Ho semplicemente detto: 'Capisco, lo comprendo, e ti sostengo".

La richiesta di una seconda possibilità

Kim e Cooper hanno visitato Eric Menendez in prigione il 21 settembre, andando all'incontro insieme a Kris Jenner e Kloé Kardashian. L'attore ha raccontato di aver abbracciato Erik e di considerarlo incredibilmente gentile, prima di conoscere anche Lyle: "Sono entrambi degli individui notevoli. Hanno fatto così tanto lavoro nella loro prigione. Erik insegna meditazione e dizione, e stanno occupandosi di questo progetto Greenspace per migliorare l'area del carcere".

I fratelli Menendez stanno scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata dopo essere stati considerati colpevoli dell'omicidio dei loro genitori nel 1989.

Koch, tuttavia, crede che Erik e Lyle meritino un altro processo. Koch ha spiegato: "Hanno commesso il crimine quando avevano 18 e 21 anni, all'epoca, ed era davvero difficile che le persone capissero che l'abuso compiuto da un uomo su un altro uomo potesse avvenire, specialmente se si trattava di padre e figlio. Era realmente difficile per le persone capire che la storia che stavano dicendo era vera e che questa teoria che avessero ucciso i loro genitori per soldi sia semplicemente folle. Ma era più semplice per le persone digerire quella storia".

Monsters: il nostro speciale in più parti che analizza il procedimento penale contro i fratelli Menendez

Il protagonista della serie Monsters sostiene che ora la situazione è completamente diversa e meriterebbero di avere un nuovo processo: "Spero davvero che possano ottenere la libertà vigilata e trascorrano il resto della propria vita in modo fantastico". Koch ha poi raccontato che voleva davvero incontrare i due fratelli e, dopo aver guardato molti video in cui parlano e raccontano la loro storia, gli sembrava quasi di conoscerli già.