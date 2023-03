La pellicola italiana si è piazzata al vertice della classifica dei film non in lingua inglese più visti al mondo questa settimana con numeri da record.

Come riportato dalla stessa Netflix, questa settimana Era Ora è risultato essere il film più visto al mondo tra quelli non in lingua inglese.

La pellicola diretta da Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Ronchi è stata visualizzata per un totale complessivo di 11,55 milioni di ore. Immediato il commento dello stesso regista, che sui social ha così commentato quella che è una buona notizia non solo per il film ma anche per la salute delle produzioni italiane firmate Netflix:

"Era Ora è il film non in lingua inglese più visto al mondo su Netflix con, secondo i dati usciti ieri dera, 11.500.000 di ore di visioni. Significa che in quattro giorni (siamo usciti il 16 marzo) Era Ora è stato visto più o meno da sei milioni di persone. Sei milioni e uno, considerando mia cugina che mi ha detto che l'ha visto con Netflix crackato".

Questa settimana, Era ora ha fatto meglio di film come Niente di nuovo sul fronte occidentale, che poteva contare sulla spinta degli Oscar ricevuti, e di altre pellicole straniere come Noise e RRR.

Era Ora: Edoardo Leo e Barbara Ronchi nel trailer della nuova e surreale commedia Netflix

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Era Ora, disponibile dal 16 marzo scorso sulla piattaforma digitale.