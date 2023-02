Era Ora: Edoardo Leo e Francesca Cavallin nel trailer della nuova e surreale commedia Netflix

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022, finalmente possiamo dare un'occhiata a Era Ora nel suo primo trailer. Diretto da Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo e Francesca Cavallin, si tratta di un film Netflix che mescola la commedia al dramma. Come pellicola trae spunto da Come se non ci fosse un domani dell'australiano Josh Lawson, in cui il protagonista si ritrova a rivivere sempre lo stesso giorno, compiendo un salto nel tempo di un anno, ogni volta che si risveglia.

Di seguito trovate la sinossi di Era ora: Dante e Alice si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata. Succede anche il primo giorno dei suoi quarant'anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po' di tempo. Ma cosa succede quando l'indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno?

Edoardo Leo è il protagonista della nuova puntata di Stories su Sky TG24

Come anticipato dalla descrizione, il nuovo trailer ci offre un assaggio di tutto ciò, mostrando finalmente Edoardo Leo e Francesca Cavallin nei panni di questi protagonisti che stanno costruendo una vita insieme, anche se la situazione prende una piega piuttosto surreale. Vi ricordiamo che Era Ora sarà disponibile su Netflix a partire dal 16 marzo.