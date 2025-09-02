L'Era glaciale 6, rilasciati aggiornamenti sul nuovo film: non uscirà prima del 2027

Disney ha svelato il titolo del sesto capitolo della saga: L'Era glaciale: Punto di ebollizione. L'uscita è prevista per il 5 febbraio 2027, con il ritorno delle voci storiche e di Simon Pegg nei panni dell'iconico furetto Buck.

La saga preistorica che ha fatto sognare generazioni di spettatori torna con un nuovo capitolo dal titolo... bollente: L'Era glaciale: Punto di ebollizione segna una tappa fondamentale per il franchise, riportando sullo schermo i suoi storici protagonisti e confermando l'inarrestabile vitalità di un universo narrativo amato in tutto il mondo.

L'Era glaciale: Punto di ebollizione è il titolo ufficiale

Dopo mesi di speculazioni, Disney ha finalmente rivelato il titolo ufficiale del sesto film della saga, L'Era glaciale: Punto di ebollizione, accompagnato dal logo che anticipa atmosfere incandescenti. L'uscita, inizialmente prevista per il 28 dicembre 2026, è stata posticipata al 5 febbraio 2027, una scelta che potrebbe posizionare il film in una stagione più favorevole al botteghino.

Il titolo suggerisce nuovi scenari narrativi e apre a ipotesi affascinanti su come i protagonisti affronteranno un'epoca geologica segnata da trasformazioni estreme.

Accanto al titolo, arrivano anche le prime conferme sul cast vocale: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary e Queen Latifah riprenderanno i loro ruoli storici di Manny, Sid, Diego ed Ellie, mantenendo intatto il cuore del branco che da oltre vent'anni accompagna il pubblico.

L'annuncio porta con sé una forte carica di nostalgia, ma anche la curiosità di scoprire come la saga riuscirà a rinnovarsi, mantenendo saldo il legame con la sua lunga eredità cinematografica.

Il ritorno di Buck e le incognite creative

Un'altra notizia che farà sorridere i fan riguarda il ritorno di Simon Pegg nei panni di Buck, il furetto con un occhio solo che fece il suo debutto in Collision Course (2016) e che ha poi avuto un film spin-off su Disney+, The Ice Age Adventures of Buck Wild. La sua presenza promette di riportare in scena l'ironia surreale e la vena avventurosa che hanno reso il personaggio uno dei più amati della saga.

Resta invece ancora avvolto nel mistero il team creativo: né regista né sceneggiatore sono stati ufficialmente annunciati, lasciando aperte molte domande sul tono e sulla direzione narrativa di questo nuovo capitolo.

La saga, iniziata nel 2002 grazie a Blue Sky Studios e proseguita fino al 2016 con cinque film che hanno incassato complessivamente 3,2 miliardi di dollari nel mondo, è ora sotto l'ala esclusiva della Disney dopo la chiusura dello studio nel 2021.

Con questo passaggio di testimone, L'Era glaciale: Punto di ebollizione diventa il primo episodio interamente sviluppato nella nuova era, portando sulle spalle il compito non semplice di onorare il passato e, al tempo stesso, scaldare il futuro della preistoria animata più celebre del cinema.