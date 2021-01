E.R - Medici in prima linea: morto Dearon Thompson, era l'infermiere Malik McGrath

L'attore Dearon Thompson è morto il 7 gennaio 2021: era noto per aver interpretato l'infermiere Malik McGrath nella serie E.R - Medici in prima linea.

Dearon Thompson, volto noto di E.R - Medici in prima linea, è morto, giovedì 7 gennaio 2021, ma la triste notizia è stata diffusa dai media solo poche ore fa: dagli spettatori italiani era conosciuto soprattutto per aver interpretato l'infermiere Malik McGrath nella serie che ha lanciato George Clooney e Julianna Margulies.

Conosciuto professionalmente come Deezer D, l'attore e rapper americano non rispondeva alle chiamate del fratello dalla mattina del 7 gennaio. Dearon Thompson è stato trovato morto nella sua abitazione di Los Angeles, aveva 55 anni e soffriva da tempo di problemi cardiaci, infatti Marshawn, il fratello, ha dichiarato ai media americani che il decesso di Dearon è da imputare a un arresto cardiaco. L'infarto sarebbe sopraggiunto proprio nell'appartamento dove l'attore risiedeva.

Nel 2009 Deezer D si era sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare il malfunzionamento di una valvola cardiaca, all'epoca aveva dichiarato che la sua malattia era la stessa che aveva ucciso l'attore e comico statunitense John Ritter, indimenticato protagonista di Tre cuori in affitto.

Deezer D aveva raggiunto la popolarità grazie al ruolo dell'infermiere Malik McGrath nella serie E.R. - Medici in prima linea: aveva interpretato quel personaggio per tutti i 190 episodi della serie andata in onda dal 1994 al 2009, e nota per essere stata il trampolino di lancio di attori come George Clooney e Julianna Margulies.

Oltre che al cinema e in TV, con lo pseudonimo di Deezer D ha avuto un discreto successo come rapper e artista motivazionale.

Neal Baer, che ha scritto alcuni episodi di E.R. - Medici in prima linea, lo ha ricordato su Twitter "apprendo con tristezza della morte di Deezer D. un uomo molto dolce, gentile e meraviglioso con cui ho lavorato in E.R.".

Anche l'attore Terry Wilkerson lo ha ricordato sui social: "Ho avuto il piacere di lavorare con Deezer D a E.R. Uno delle anime più gentili di sempre".