Michael Crichton, la famiglia fa causa a Noah Wyle e agli altri produttori per The Pitt: "È un reboot di E.R."

Sherri Crichton, vedova dello scrittore Michael Crichton, creatore di E.R. - Medici in prima linea, Jurassic Park, Westworld, Twister, Andromeda e molti altri successi, ha intentato ufficialmente una causa tramite la Corte Superiore di Los Angeles.

Per conto di John Michael Crichton Trust's Roadrunner JMTC, Sherri Crichton ha deciso di portare in tribunale Warner Bros. Television, John Wells, Noah Wyle, R. Scott Gemmill e altri produttori, accusandoli di violazione di contratto, violazione del patto implicito di buona fede e correttezza e interferenza intenzionale nei rapporti contrattuali.

Il motivo della contesa

Secondo l'accusa, dopo aver abbandonato le trattative per realizzare una nuova versione della serie di successo E.R. - Medici in prima linea, Warner Bros. TV e gli altri accusati abbiano trasferito l'idea di una trama ambientata in ospedale, nella zona urbana di Pittsburgh, chiamando la serie The Pitt, con 15 episodi in cantiere.

Angela Bassett in un episodio di E.R. - Medici in prima linea

The Pitt sarebbe in realtà una copia di E.R. - Medici in prima linea, come si legge nei documenti dell'accusa:"Non è una specie di E.R., non è come E.R., non è più o meno E.R., è a tutti gli effetti E.R., con tanto di medesimo produttore esecutivo, sceneggiatore, star, società di produzione, studio e rete del previsto reboot di E.R.". Una somiglianza talmente palese che ha convinto gli eredi di Crichton ad avviare la causa.

Warner Bros. TV ha risposto ufficialmente alle accuse di Crichton Estate:"La causa intentata da Crichton Estate è infondata, poiché The Pitt è uno show nuovo e originale. Qualsiasi opinione contraria è falsa e Warner Bros. Television intende difendersi fermamente da queste informazioni infondate".

In passato, Noah Wyle aveva parlato della difficoltà di riproporre un revival di E.R. - Medici in prima linea e dei problemi con Crichton Estate. La serie, lanciata nel 1994, divenne un successo travolgente per NBC, rimanendo in onda per ben quindici anni.