E.R.: George Clooney e Julianna Margulies tra le star che appariranno nella reunion per beneficenza

George Clooney e Julianna Margulies affiancheranno le altre star della serie E.R. in occasione di una reunion organizzata da Stars in the House per sostenere economicamente The Actors Fund e Waterkeeper Alliance.

L'evento si svolgerà giovedì 22 aprile e sarà trasmesso in streaming su YouTube.

Alla reunion di E.R. - Medici in prima linea parteciperanno George Clooney, Noah Wyle, Julianna Margulies, Anthony Edwards, Laura Innes, Alex Kingston, Goran Vinjic, Paul McCrane, Ming-Na Wen, Laura Ceron, Yvette Freeman, Conni Marie Brazelton, CCH Pounder e Gloria Reuben. L'attrice, interprete di Jeanie Boulet nello show cult, ha avuto l'idea di unire le forze con i suoi amici ed ex colleghi. Gloria è inoltre presidente di Waterkeeper Alliance e ha dichiarato: "Sono assolutamente elettrizzata nel poter riunirmi con la mia famiglia di E.R. per una causa a cui tengo così tanto, e sono così grata nei confronti di Seth Rudetsky e James Wesley per permetterci di usare la loro incredibile piattaforma per farlo. Sono stata coinvolta da Waterkeeper Alliance da quindici anni, rappresentando oltre 350 comunità intorno al mondo e il lavoro che compiono non ha paragoni. Dobbiamo continuare a lottare per l'acqua pulita non solo in occasione del giorno della Terra, ma durante tutto l'anno!".

La reunion sarà disponibile sul sito e sul canale YouTube di Stars in the House e sulle piattaforme di People.