Ennio Morricone, Oliver Stone: "Gli chiesi di comporre musica da cartoni animati, non la prese bene"

Oliver Stone ricorda la non facile collaborazione con il compianto Ennio Morricone. Pur riconoscendo la grandezza del maestro romano, Stone svela i retroscena della complicata genesi delle musiche di U Turn - Inversione di marcia che hanno scatenato una lite tra i due artisti.

Una foto di Ennio Morricone

Come ricorda Oliver Stone a Repubblica, la scelta di Ennio Morricone per U Turn - Inversione di marcia era dovuta all'ammirazione che Stone nutriva per il compositore italiano: "Per U Turn volevo qualcosa di thrilling e romantico insieme, perché è anche una storia d'amore, perversa e dark ma pur sempre una storia d'amore, quella tra Jennifer Lopez e Sean Penn. E avevo bisogno di una musica in cui i temi noir si sovrapponessero a quelli sentimentali. Giravamo nel deserto dell'Arizona, un caldo terribile, un "soleil noir" come mi diverto a chiamarlo, e come da contratto Morricone venne in America per incontrarmi di persona".

Oliver Stone, però, non era del tutto soddisfatto delle musiche che gli erano state proposte: "Lui era il maestro ma mancava qualcosa nella sua colonna sonora, solo metà mi era piaciuta molto, allora gli chiesi di scrivere altre cose e si arrabbiò moltissimo. Io ero abituato a John Wlliams, che consegnava colonne sonore bell'e pronte. Morricone era convinto che quello che aveva scritto andasse bene, e arrivederci. Ma io non mollai la presa e lo feci tornare in America una seconda volta, cosa che lo fece andare in bestia anche perché non amava viaggiare, gli piaceva starsene a Roma. Insomma, tornò e seguirono alcuni incontri pieni di tensione perché cercavo di spiegargli che cosa volevo da lui, che tipo di musica immaginassi per il lato avventuroso del film, una cosa tipo il cartone animato Willy il Coyote".

Ennio Morricone, Robert De Niro: "Onorato di aver avuto quattro colonne sonore composte da lui"

A quanto pare, le spiegazioni di Stone fecero arrabbiare moltissimo Morricone che, secondo il regista, non era dotato di un gran senso dell'umorismo: "Ricordo di avergli mostrato dei fumetti di Tom & Jerry con musica be-bop, jazzy, bee bee boom, bam, boom... Mi guardò e disse 'Cioè, vuoi che io scriva musica per cartoni animati?'. Gli risposi: 'Esatto. Dopotutto, è proprio quello che hai fatto per i film di Sergio Leone'. Non la prese bene. Diciamolo: Ennio non aveva un grande senso dell'umorismo, e io lo stavo provocando. Ma alla fine per U Turn scrisse la musica perfetta, quella che volevo. Ed è una delle preferite tra quelle dei miei film. Sapeva mettersi al servizio dei registi, anche quando gli facevano girare le balle. Era il massimo del professionismo".