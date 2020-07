Ennio Morricone, è morto il grande compositore

Ennio Morricone è morto a 91 anni oggi 6 luglio 2020. Il compositore, musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore romano, simbolo stesso della musica da film, ci ha lasciato nella notte. Morricone era ricoverato in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.

Roma 2010, Ennio Morricone

Nato a Roma il 10 novembre 1928, Ennio Morricone è un caposaldo della storia del cinema. Le sue collaborazioni con autori come Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Quentin Tarantino hanno dato vita a motivi che sono entrati nell'immaginario collettivo.

Morricone ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che lo ha reso celebre in tutto il mondo, in principio, sono le musiche prodotte per il genere del western all'italiana che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, componendo le celebri musiche della Trilogia del dollaro.

Dopo esserci diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in tromba, Morricone ha esordito nei primissimi anni '60 come compositore firmando le musiche di Il federale, La voglia matta e La cuccagna di Luciano Salce. Come giovane arrangiatore della RCA, ha contribuito a formare il sound degli anni sessanta italiani confezionando brani come Sapore di sale, Se telefonando e i successi di Edoardo Vianello.

Tra le colonne sonore capolavoro di Ennio Morricone ci sono i film del suo compagno di elementari Sergio Leone, a partire da Per un pugno di dollari, del 1964, collaborazione culminata nel capolavoro C'era una volta in America. Forte di sei candidature all'Oscar, la prima nel 1979 per I giorni del cielo di Terrence Malick, Morricone è riuscito a spuntarla solo nel 2016 portandosi a casa la statuetta grazie alle musiche di The Hateful Eight di Quentin Tarantino, ma già nel 2007 l'Academy gli aveva tributato un Oscar alla carriera.

Ennio Morricone: "A casa non ho il pianoforte. Il mio strumento musicale è la capoccia"

Lavoratore instancabile, Morricone ha continuato a comporre e dirigere fino a pochi mesi fa. I suoi funerali si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza", come annuncia la famiglia del musicista attraverso il suo legale.