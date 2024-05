Endless Love anticipazioni 8 maggio: Asu inganna Nihan, Emir scopre la verità su Leyla

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 8 maggio alle 14:05 su Canale 5. Domani nella soap turca Nihan restituisce le chiavette rubate a Galip. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 7 maggio, Emir e Galip non riescono a capire chi possa avere rubato le chiavette USB dalla cassaforte, essendo loro gli unici a conoscere la combinazione. Quando Galip racconta ad Emir da chi era partita l'idea della festa, i sospetti dei due convergono su Kemal.

Onder, preoccupato per Kemal, suggerisce a Nihan di buttare via le chiavette USB, ma la giovane sembra avere in mente un altro piano. Kemal affida a una disegnatrice di strada il compito di ricostruire l'identikit del suo accoltellatore.

Anticipazioni dell'8 maggio: Onder vuole scoprire il suo aggressore

Onder, dopo l'aggressione subita, decide di scoprire l'identità del colpevole. Per questo motivo, si rivolge a Zehir affinché rintracci il criminale e identifichi il mandante dell'attacco.

Nel frattempo, Salih, afflitto dalla depressione e dall'abuso di alcol, si reca a trovare Kemal. È sconvolto dal fatto che Zeynep lo abbia lasciato senza dare alcuna spiegazione.

Salih sta soffrendo dopo l'abbandono di Zeynep

Emir aveva affidato a Tufan l'incarico di indagare su Leyla, che aveva incontrato in ospedale durante una visita a Kemal. Ora, l'uomo gli rivela alcune scoperte interessanti: il cognome di Leyla è Acemzade e lei è la sorella di Vildan.

Nihan si reca a casa di Galip per restituire la chiavetta USB, che aveva rubato durante la festa di Capodanno, nella cassaforte. Tuttavia, Emir la segue e la coglie sul fatto. Dopo che Nihan ha riposto la chiavetta USB nella cassaforte di Galip, Kemal, preoccupato per lei, si precipita da Nihan nonostante la sua ferita sia ancora in cattive condizioni.

Onder indaga sul suo incidente

Nihan spiega all'ex fidanzato che Emir e suo padre Galip sospettano di lui, e che restituire la chiavetta era l'unico modo per proteggerlo. Il giorno dopo, Asu e Nihan si incontrano davanti alla casa di Kemal per assicurarsi delle sue condizioni.

Kemal non è in casa e ignora la chiamata di Nihan, ma risponde invece a quella di Asu. Per suscitare gelosia in Nihan, Asu finge un tono più intimo durante la conversazione, facendola sembrare più romantica di quanto sia in realtà.