Endless Love, anticipazioni 9 maggio: Kemal cattura i suoi aggressori, Leyla sfida Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 9 maggio su Canale 5.

Queste sono le anticipazioni della trama di Endless Love in onda giovedì 9 maggio su Canale 5: Emir svela il segreto di Leyla. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:05 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'8 maggio, Salih non riesce ad accettare l'idea di aver perso Zeynep. Nihan va a casa di Galip, per rimettere le chiavette USB nella cassaforte, ma Emir la segue e la coglie in flagrante.

Dopo che Nihan ha ricollocato le chiavette USB nella cassaforte di Galip, Kemal, preoccupato, si precipita da lei, nonostante la sua ferita sia ancora in cattive condizioni. La ragazza gli spiega di aver compiuto quel gesto perché era l'unico modo per proteggerlo dai sospetti di Galip ed Emir.

Il giorno dopo, Asu e Nihan si incontrano davanti a casa di Kemal, dove sono andate per accertarsi che l'uomo stia bene. Kemal non è in casa e ignora la telefonata di Nihan. Risponde invece a quella di Asu, che fingerà parte della conversazione.

Leyla è la zia di Nihan e Ozan

Anticipazioni del 9 maggio: Emir spiazza Nihan e Ozan

Kemal, vittima di un accoltellamento la notte di Capodanno, con l'aiuto di Zehir, intrappola i due uomini che lo avevano aggredito. Li conduce al commissariato affinché si costituiscano e rivelino il nome del mandante.

Emir, grazie alle informazioni raccolte da Tufan, scopre la vera identità di Leyla e si reca da lei per ricattarla. Le rivela di sapere che è la sorella di Vildan e quindi la zia di Nihan. Le chiede di svelargli tutti i suoi segreti, altrimenti la farà perseguitare dalla stampa. Leyla lo caccia via in modo brusco.

Tufan ha indagato su Leyla

Leyla, subito dopo, va da Kemal per raccontargli quanto accaduto. Lui le consiglia di rivelare immediatamente tutta la verità a Nihan. Purtroppo, Emir la precede e, prima che Leyla incontri i suoi nipoti, informa Nihan e Ozan del segreto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Kemal trova Asu ad aspettarlo a casa.