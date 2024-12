Endless Love, stasera su Canale 5 anticipazioni: Kemal scopre una truffa di Emir che mette in pericolo Nihan

Stasera a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata.

Questa sera giovedì 5 dicembre in prima serata su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda due nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Leyla scopre anomalie nei profitti della Kozcuoglu Holding

Tarik si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose, tormentato dal peso delle sue azioni. Vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi senza vergogna. Tuttavia, Kemal rifiuta categoricamente di abbandonare suo fratello, legato da un senso di responsabilità e affetto che supera ogni errore.

Nihan desidera ardentemente recuperare il rapporto con Kemal, ma lui le confessa di aver bisogno di tempo per elaborare quanto accaduto. Intanto, Leyla gli rivela di aver notato un'anomalia nei profitti della Kozcuoglu Holding, apparentemente legata a una miniera di carbone. Determinata a fare chiarezza, decide di andare a indagare personalmente.

Tarik è in carcere per l'omicidio di Ozan

Kemal partecipa al consiglio di amministrazione dell'azienda, durante il quale Emir cerca di far approvare un progetto sospetto, finanziato con fondi dalla provenienza dubbia. Con l'aiuto del suo vecchio amico Niyazi, l'ingegnere scopre che Emir ha avviato una miniera illegale, sfruttando il fatto che a capo della holding, in quel momento, ci fosse Nihan.

Fehime, nel frattempo, persuade Zeynep a sposare Hakan, convinta che questa sia la scelta migliore per il futuro della figlia. Intanto, Kemal affronta il suo nemico, dichiarandogli di essere a conoscenza della miniera illegale e minacciando di denunciarlo. Tuttavia, Emir risponde mettendo Nihan in una posizione di grave pericolo.

Nihan riceve un permesso speciale per visitare Tarik in carcere. Durante l'incontro, l'uomo le racconta i dettagli dei tragici eventi che hanno condotto alla morte di Ozan, implorandola di rimanere accanto a Kemal. Le sue parole toccano profondamente Nihan, spingendola a rinnovare il suo impegno verso l'uomo che ha sempre amato.

Dopo il colloquio con Tarik, Nihan decide di trasformare la sua promessa d'amore in un gesto concreto: acquista una casa per lei, Kemal e Deniz. Vuole che questa dimora diventi il rifugio sicuro della loro famiglia, lontano dalle minacce che continuano a incombere sulle loro vite, sperando in un futuro sereno.

Tulsa King 3, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione con Sylvester Stallone

Nel frattempo, Nursen consegna al commissario Mercan una lettera scritta da Tufan prima della sua morte. Nel messaggio, l'uomo confessa il suo amore per Asu e il desiderio di sposarla. Queste rivelazioni gettano una nuova luce sulle vicende che lo hanno coinvolto, suggerendo un legame più profondo con la giovane donna.