Endless love stasera 20 settembre su Canale 5: Emir minaccia la famiglia di Kemal e trama con Asu contro Galip

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 20 settembre.

Stasera venerdì 20 settembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan cerca risposte, interrogatorio a Zeynep

Kemal, preoccupato per le minacce esplicite di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di mettere sotto sorveglianza le case dei suoi cari per garantire la loro sicurezza. Nihan, dopo aver scoperto che è stato l'avvocato Nevzat a informare Onder e Zeynep della morte di Ozan, si dirige a casa della ragazza per chiedere chiarimenti. Ma Zeynep, turbata dall'interrogatorio inaspettato, cerca di sviare le domande.

Emir sorveglia Nihan e Kemal

Dopo aver congedato Nihan, Zeynep avvisa il suo amante della visita della ragazza, suscitando la sua curiosità. L'uomo decide di tendere una trappola a sua moglie e Kemal, lasciandoli soli in una riunione sotto la sorveglianza di una telecamera nascosta. Quando Fehime torna a casa, accoglie Nihan con domande inaspettate, chiedendole se ha intenzione di divorziare da suo marito.

Leyla continua a discutere con Ayhan

Leyla avverte Ayhan dei piani di Emir, ma l'incontro si trasforma in un battibecco. Nel frattempo, Nihan confida a Kemal di aver proseguito le indagini per conto proprio sulla morte di Ozan. Emir e Asu, al capezzale della madre, elaborano un piano per sbarazzarsi di Galip e farlo pagare per tutto ciò che ha fatto.

Il diario scomparso: Nihan a caccia della verità

Vildan chiama Kemal per verificare se ha ricevuto un pacco che gli ha inviato, ma l'ingegnere non riesce a trovarlo. Inoltre, Nihan si accorge che il suo diario è scomparso, rendendosi conto che è stata Vildan a prenderlo. Quest'ultima cerca di spiegare a Nihan che è giusto che Kemal conosca la verità su Deniz e che per questo motivo ha tentato di consegnargli il diario. La ragazza, però, è decisa a ritrovare il suo diario prima che cada nelle mani sbagliate.

Kemal ripara il negozio di famiglia

Un brutto inconveniente, architettato da Emir, colpisce la famiglia Soydere, ma si trasforma in un'opportunità per riunire tutti. Fehime si presenta alla porta di Nihan con il diario, convincendola a raggiungere un accordo che tuteli tanto Deniz quanto Kemal. Quest'ultimo inizia a riparare il negozio di suo padre dopo l'incendio.

L'ingegnere si dedica attivamente alla pittura con l'aiuto di Ayhan, che lo ringrazia per aver presentato i documenti necessari per l'asta, evitando così che il negozio vada perduto. Infine, Zehir scopre il nome della fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno della morte di Ozan. Nihan la contatta, chiedendole di fornirle tutto il materiale disponibile per approfondire le indagini.