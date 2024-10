Endless love stasera 17 ottobre su Canale 5: Kemal scopre la verità su Deniz, Mujgan esce dal coma

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 10 ottobre

Stasera giovedì 17 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless love: l'esame del DNA rivela l'identità del padre di Deniz

Il piano di Kemal si rivela efficace: Zehir scopre che Zehra sta segretamente collaborando con Emir e decide di tagliare ogni legame con lei, accusandola duramente per la morte del loro figlio. La separazione tra i due è amara, e Zehir, con il cuore spezzato, abbandona Zehra, lasciandola in preda ai sensi di colpa. Intanto, Kemal riesce a introdursi di nascosto nella casa di Emir e, oltre a salutare brevemente Nihan, riesce a prelevare un capello di Deniz da sottoporre all'esame del DNA.

Emir vuole riportare sua moglie a casa

Nel frattempo, Nihan si è rifugiata in una località segreta insieme a sua figlia Deniz. Nessuno sa dove si trovino, ad eccezione di Emir. Tuttavia, la lontananza forzata lo esaspera, e decide di mettersi sulle loro tracce per riportarle indietro. Nel mentre, Kemal riceve finalmente la conferma che Deniz è sua figlia. La frustrazione e la rabbia per tutto il tempo perso lo spingono a voler ritrovare Nihan a tutti i costi. Sebbene le sue prime ricerche vadano a vuoto, un'intuizione lo porta a chiedere l'aiuto di Ayhan.

Nihan si è nascosta con sua figlia Deniz

Legati da un oscuro passato

Leyla viene informata delle ultime novità e si preoccupa per Nihan e Deniz, temendo che Emir possa fare qualcosa di terribile se venisse a sapere che Kemal li sta cercando. A complicare ulteriormente le cose, Leyla offre anche perché, a seguito delle accuse ricevute, è costretta a stare lontana da Ayhan. Nel frattempo, Vildan ha scoperto alcuni segreti inquietanti sul passato di Ayhan, che sembrano legare direttamente la sua famiglia all'uomo. Cerca quindi di mettere in guardia Leyla, ma quest'ultima è già a conoscenza di dettagli ancora più sconvolgenti sulla storia di Ayhan e del loro legame familiare.

Galip cede il suo ufficio a sua figlia

Asu, che ora è co-proprietaria della Kozcuoglu Holding insieme a Kemal, chiede di avere un proprio ufficio all'interno dell'azienda. Galip le assegna il suo vecchio ufficio, poiché non ha più nessun ruolo attivo dopo aver perso le sue quote. Nel frattempo, la donna tenta di contattare suo marito, ma senza successo. Una telefonata di Emir la informa di un pranzo importante con alcuni azionisti, organizzato proprio da Kemal. Convinta che troverà suo marito al ristorante, Asu si reca sul posto, ma scopre che l'incontro è stato annullato all'ultimo momento.

Galip, ormai senza potere e ruolo, decide di visitare la madre di Asu, Mujgan, che è rimasta in coma per anni sotto la cura di Eda. Durante la visita, nota con terrore che Mujgan ha sbattuto le palpebre, un segnale di risveglio. Preso dal panico, tenta di somministrarle un'ulteriore iniezione per mantenerla sedata, ma viene interrotto da Eda, che entrando nella stanza si accorge che Mujgan ha aperto gli occhi. Colma di gioia per il miracolo, Eda contatta immediatamente Emir per dargli la notizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fehime sprona Zeynep a riprendere in mano la sua vita.