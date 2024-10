Grey's Anatomy 21: Sophia Bush entra nel cast dei nuovi episodi

Sophia Bush, star di apprezzate serie come One Tree Hill e Chicago P.D., ha ottenuto un ruolo importante in Grey's Anatomy.

Il medical drama con star Ellen Pompeo è arrivato a quota 21 stagioni e nei nuovi episodi ci saranno alcuni importanti arrivi tra i corridoi dell'ospedale di Seattle al centro della trama.

Il ruolo di Sophia Bush in Grey's Anatomy

Il sito Deadline ha anticipato che Sophia Bush apparirà per la prima volta nell'episodio di Grey's Anatomy che andrà in onda sugli schermi americani il 7 novembre.

Il personaggio che le è stato affidato è quello della Dottoressa Cass Beckman, un chirurgo affabile, divertente e un po' complicato che lavora al Seattle Presbyterian. La donna è sposata con David Beckman, un chirurgo cardiotoracico del Grey Sloan.

One Tree Hill sbarca su Prime Video: perché riscoprire il teen drama dei primi anni 2000

Sophia, per la parte, potrebbe sfruttare le conoscenze acquisite per la serie Good Sam, andata in onda su CBS nel 2022, in cui interpretava un cardiochirurgo.

Il progetto sequel

Prossimamente, inoltre, l'attrice dovrebbe riprendere la parte di Brooke Davis nella serie sequel di One Tree Hill di cui sarà protagonista e produttrice insieme a Hilarie Burton Morgan, che aveva la parte di Peyton Sawyer.

Il progetto è stato annunciato da Netflix alcune settimane fa ed è nelle prime fasi di sviluppo.

Le star di One Tree Hill

La serie originale è andata in onda per nove stagioni e tra i protagonisti c'erano anche Chad Michael Murray, James Lafferty, Bethany Joy Lenz, Paul Johansson e Lee Norris. Al centro della trama c'erano i teenager Lucas e Nathan, due fratellastri uniti dalla passione per il basket.

Lo show originale era stato creato da Mark Schwahn, poi accusato nel 2017 di molestie sessuali da Burton e altri membri del cast e della troupe.