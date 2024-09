Endless love stasera 13 settembre su Canale 5: Nihan scopre il tradimento di Emir con Zeynep e cerca vendetta

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:20 circa: ecco la trama degli episodi serali del 13 settembre 2024.

Stasera venerdì 13 settembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, vanno in onda tre puntate di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è sta premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zehir continua le sue indagini sulla morte di Ozan

Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan quando era in prigione, e lo avrebbero spinto al suicidio, rivelando il segreto che avrebbe cambiato tutto: il tradimento di Emir con Zeynep. Il dolore di Nihan si trasforma rapidamente in rabbia, e la sua determinazione a vendicarsi si fa sempre più forte. Dopo anni di manipolazioni e sofferenze, questa scoperta è la goccia che fa traboccare il vaso.

Nel frattempo, Zehir continua a cercare senza sosta la registrazione della telefonata che Ozan aveva fatto dal carcere, convinto che quel frammento di conversazione possa contenere informazioni cruciali per far emergere la verità. Tuttavia, nonostante tutti i suoi sforzi, ogni pista sembra portare a un vicolo cieco. La registrazione rimane irraggiungibile, alimentando la frustrazione e il senso di urgenza di Zehir.

Tarik torna a vivere con i suoi gemitori

Tufan cerca di riconquistare la fiducia di Asu ma lei non vuole più avere a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d'arte. Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un pensiero per il suo compleanno, il giorno dopo. Il regalo è una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo.

Tarik, da parte sua, annuncia a Banu che per fronteggiare i problemi economici devono trasferirsi a casa dei suoi genitori. La notizia, inattesa e sconvolgente per Banu, inizialmente la lascia senza parole. Tuttavia, dopo un momento di esitazione, gli promette. che non lo abbandonerà, dimostrando la sua lealtà e il suo impegno.

Tufan, si reca a casa di Kemal per consegnare a lui e a Asu un invito speciale: la festa a sorpresa per il compleanno del suo capo. L'ingegnere, diffidente e sospettoso, rifiuta immediatamente l'invito, consapevole che la presenza a un evento organizzato dal suo nemico non potrebbe che portare guai. Tuttavia, Asu, lo convince a partecipare.

Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza il benestare della sua società (di Kemal), lui non potrà rescindere nessun contratto e non potrà portare a termine nessuno dei suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta organizzando un piano per smascherare Asu, vuole proiettare davanti a tutti alla festa delle fotografie compromettenti.

Nel caos della festa di compleanno, Zeynep, sopraffatta dal senso di colpa e dalla pressione che cresce attorno a lei, fugge improvvisamente. Kemal la segue immediatamente, determinato ad affrontarla una volta per tutte. Fuori dalla casa dei loro genitori, lui la ferma e, pieno di rabbia e delusione, la confronta. Le parole tra i due diventano sempre più accese, e le loro voci attirano l'attenzione dell'intera famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir aggredisce Nihan dopo aver scoperto che ha incontrato Kemal.