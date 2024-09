Dexter: Original Sin, il trailer ci svela gli inizi dell'affascinante serial killer nella serie prequel

Prime immagini per la nuova serie prequel che mostrerà i primi giorni da serial killer di un giovane Dexter

La serie prequel Dexter: Original Sin ha fissato la data della première su Paramount+ with Showtime.

La serie debutterà in streaming e on-demand il 13 dicembre per gli abbonati a Paramount+ with Showtime, prima di fare il suo debutto lineare il 15 dicembre. A livello internazionale, la serie inizierà ad essere trasmessa su Paramount+ il 13 dicembre.

Lo studio ha anche rilasciato il primo teaser della serie, che vede la star originale di Dexter Michael C. Hall tornare in veste di narratore: "Sono un assassino, ma non sono nato così. Sono stato creato".

Le origini di una mente criminale

Dexter: Original Sin è composta da 10 episodi. La descrizione ufficiale della serie afferma che si svolge a Miami nel 1991 e "segue Dexter (Patrick Gibson) nel passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Christian Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami".

Patrick Dempsey torna in tv con un ruolo in Dexter: Original Sin

Il cast della serie comprende anche Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e la special guest star Sarah Michelle Gellar. Hall darà voce al monologo interiore di Dexter nel corso della serie.

Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo di Dexter, torna a ricoprire questo ruolo per Original Sin. Hall è anche produttore esecutivo della serie, così come Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez e Lilly Burns. Michael Lehmann, sarà il regista e produttore esecutivo. Robert Lloyd Lewis è produttore della serie. Showtime Studios e Counterpart Studios producono.