Endless love stasera 10 ottobre su Canale 5: Deniz in pericolo? Nihan accusa Emir, ma la verità è un'altra

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 10 ottobre

Stasera giovedì 10 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep è disperata ma rifiuta l'aiuto di Emir e Hakan

L'episodio si apre con un'atmosfera di grande preoccupazione: Vildan corre verso la clinica con Deniz, che ha la febbre. Allarmata, avverte immediatamente Nihan, che sospetta subito che Emir possa essere responsabile, credendo che abbia somministrato nuovamente un medicinale alla bambina per farle venire i sintomi. Tuttavia, Emir nega con decisione ogni accusa.

Una volta arrivati alla clinica, i medici rassicurano i genitori: il problema è semplicemente che la neonata sta mettendo i dentini. In questa circostanza, Emir pone a Nihan un ultimatum: le chiede se preferisce che lui odi la piccola e si comporti come un patrigno crudele, oppure che la ami e le faccia da padre. La sua domanda lascia Nihan turbata, divisa tra il voler proteggere Deniz e il timore che Emir la usi per manipolarla ulteriormente.

Tarik ha uno scontro con sua sorella Zeynep

Mentre la situazione si evolve, Leyla continua a indagare sulla vera identità di Ayhan e sul legame che potrebbe avere con suo padre, un mistero che la perseguita. Nel frattempo, Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa dopo che la sua famiglia ha scoperto della sua relazione clandestina con lui. La ragazza è in preda alla disperazione, ma rifiuta l'offerta di Hakan di aiutarla, determinata a non accettare la sua pietà.

Kemal, da parte sua, prosegue le sue indagini sul gruppo sanguigno di Deniz e sulle donazioni di sangue fatte da Emir alla clinica, convinto sempre di più che la bambina possa essere sua figlia. Emir, però, ha orchestrato con cura ogni dettaglio per nascondere la verità e confondere i sospetti del suo nemico. Parallelamente, Ayhan si infuria quando riceve una multa salata, segno che anche le tensioni personali stanno crescendo.

Nihan si reca a casa di Leyla con Vildan, cercando rifugio dalla pressione crescente, ma la loro tranquillità viene interrotta dall'arrivo improvviso di Kemal. Nonostante la forte tensione e l'attrazione tra di loro, devono stare attenti a non farsi scoprire da Emir, sempre più sospettoso e pronto a colpire. La minaccia dell'uomo è costante, e il pericolo di essere visti insieme mette in gioco tutto.

Nel frattempo, Zeynep è costretta a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni. Sebbene disperata, rifiuta l'offerta di Emir di andare a vivere in una casa che le ha messo a disposizione, consapevole che accettare significherebbe perdere la propria dignità e restare per sempre intrappolata nel ruolo dell'amante. La situazione diventa ancora più difficile quando Tarik la trova, ma la delusione per il comportamento della sorella rende l'incontro amaro.

In un altro colpo di scena, Emir tenta di convincere Nihan a partire per Los Angeles con sua madre, Vildan, ma Nihan rifiuta categoricamente, decisa a non cedere alle sue pressioni. Nel frattempo, Leyla cerca aiuto da Nevzat per scoprire la verità sul legame tra Ayhan e suo padre, mentre Emir mette in atto un nuovo piano subdolo per colpire Kemal.

