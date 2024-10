Reacher 4 ottiene il via libera da Prime Video, Amazon svela quando arriverà la stagione 3

Reacher ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 4, in largo anticipo rispetto al debutto del terzo capitolo in streaming su Prime Video che avverrà nel 2025.

Una settimana fa Amazon aveva inoltre rivelato che aveva ordinato la produzione di uno spinoff con star Maria Sten che riprende la parte di Frances Neagley.

Il successo della serie

Secondo i dati rivelati da Amazon, Reacher è stato il titolo arrivato in streaming sulla sua piattaforma nel 2023, con gli episodi della seconda stagione, con i dati di visualizzazioni più alti.

Gli spettatori, inoltre, sono aumentati del 50% nei primi tre giorni di presenza della seconda stagione rispetto al capitolo precedente.

Ritchson nella serie Amazon

Vernon Sanders, a capo di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "Reacher è diventato un fenomeno che continua ad avere successo tra i nostri utenti globali oltre ogni nostra aspettativa e siamo elettrizzati nel far ritornare la serie per un'altra stagione. Non vediamo l'ora di vedere più azione e avventura dal team immensamente talentuoso che realizza la serie e che comprende Nick Santora, Alan Ritchson, Lee Child, Skydance, e CBS Studios".

Reacher 2, la spiegazione del finale: cospirazione governativa cercasi

I ritorni tra gli interpreti

Nel cast della terza stagione dello show tratto dai romanzi di Lee Child ci saranno, oltre al protagonista Alan Ritchson, anche Maria Sten, Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart, e Olivier Richters.

La nuova stagione si basa su Vendetta a freddo, l'undicesimo romanzo della serie dedicata al personaggio.

Nel capitolo precedente Reacher riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell'Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d'elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O'Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico.

Nick Santora è autore, produttore e showrunner, mentre Child fa parte del team della produzione.