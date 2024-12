Endless Love, anticipazioni stasera 19 dicembre: Kemal rischia tutto per liberare Nihan

Stasera a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Questa sera giovedì 19 dicembre in prima serata su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda due nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Zehir scopre degli appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare il divorzio, ma manca una testimonianza chiave per procedere. Al ritorno dal matrimonio, Nihan ed Emir hanno un acceso confronto: lei minaccia di andarsene, lui reagisce con violenza e decide di rinchiuderla in casa, allontanando anche Vildan. Zeynep afferma di aver accettato di non poter stare con Emir.

Anticipazioni di Endless Love: la guerra economica di Kemal contro Emir

Determinato a salvare Nihan, Soydere si presenta alla villa del suo rivale, consapevole che la donna è tenuta prigioniera. La tensione sale alle stelle quando Emir minaccia Kema con una pistola, ma non ha il coraggio di sparare. Nel frattempo, la polizia, allertata da Kemal, giunge sul posto. Tuttavia, senza un mandato di perquisizione, gli agenti non possono entrare in casa.

Emir ne approfitta per negare la presenza di sua moglie, mentre Kemal viene arrestato per violazione di proprietà privata. Dopo una notte in cella, Kemal è già pronto a pianificare un nuovo attacco. Uscito di prigione, inizia a minare le basi economiche della Kozcuoglu Holding. Incontra i direttori di due importanti banche, riuscendo a convincerli a revocare i fidi e i prestiti concessi a Emir.

La piccola Deniz con Nihan e Kemal

Questo colpo finanziario costringe Emir a cercare soluzioni disperate per coprire il debito, spingendolo verso un'altra delle sue infami strategie. Con l'aiuto di Ayhan, Zehir e i loro uomini, Kemal organizza un piano elaborato per salvare Nihan e la piccola Deniz. Approfittando di un diversivo che allontana Emir dal nascondiglio, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas per proteggerla.

Nihan e Deniz finalmente libere

Nel frattempo, gli uomini di Ayhan addormentano le guardie rimaste a sorvegliare il luogo. L'operazione si conclude con il successo della liberazione di Nihan. Kemal, Ayhan e Zehir continuano la loro ricerca del misterioso Halil, ma non ottengono le informazioni sperate. Durante questo tempo, Zeynep sorprende Emir in un raro momento di dolcezza con Deniz.

Commossa, cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina e lo invita a lasciar andare Nihan e Kemal. Emir, tuttavia, è irremovibile: non rinuncerà mai a Nihan, neanche di fronte alla morte. Dopo essere stata liberata, Nihan arriva in extremis all'assemblea del consiglio di amministrazione della holding. Qui riesce a fermare un'operazione strategica di Emir, indebolendo ulteriormente il suo potere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu, considerata affetta da un grave disturbo mentale, viene trasferita in un ospedale psichiatrico.