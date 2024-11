Endless Love anticipazioni 9 novembre: Nihan aggredisce Zeynep, Kemal ha un capogiro ed un incidente

Endless Love torna domani sabato 9 novembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Kemal pensa che Zeynep suia stata incastrata. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio di venerdì sera

Dopo aver rintracciato il medico le cui impronte erano sulla scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano, ma scoprono che ha un alibi: era fuori Istanbul per un anno sabbatico, durante il quale ha perso il suo camice. Intanto, Kemal organizza una festa per il compleanno di Deniz, cercando di allontanare Emir per permettere a Nihan e Deniz di festeggiare con la famiglia Soydere.

La sera prima, Zeynep va da Kemal per chiedere un prestito, ma riceve poi da Emir l'ordine di fare una telefonata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Emir viene richiamato via da una telefonata ricattatoria. Tuttavia, Zeynep decide di non seguire il piano di Emir, scatenando la sua vendetta: Kemal e Nihan ricevono un video che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan. Nihan, furiosa, accusa Zeynep dell'omicidio del fratello. Zeynep, aiutata da Tarik e Asu, fugge da Istanbul sotto la protezione di Emir.

Ozan: il suo omicidio è stato al centro delle trame di qusta settimana

Anticipazioni di Endless Love: Cho ha girqato il video che incastra Zeynep?

Kemal è sconvolto dopo che ha ricevuto un breve video che riprende sua sorella, un anno prima, all'interno di una stanza d'ospedale, intenta a soffocare suo marito Ozan con un cuscino. Per ihan, il video incastra Zeynep senza possibilità di scampo, ma Ayhan e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi.

Anzitutto, perché il video è così breve? E poi, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi è stato poi ad impiccarlo? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta in una camera d'ospedale e a che scopo? Zeynep potrebbe risolvere alcuni dubbi, ma risulta scomparsa. E' infatti nascosta in una casa procurata da Asu, ma anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante e tutti sanno che nessun Kozcuoglu fa un favore senza avere in mente uno scopo ben preciso.

Nihan rivela alla polizia che Zeynep è la responsabile della morte di suo fratello e si allontana da Kemal, accusandolo di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video. In seguito, Nihan si confronta con suo marito, il quale nega di avere qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio di Ozan e nella fuga di Zeynep. Convinto che il loro matrimonio sia ormai compromesso, promette a Nihan di rintracciare Zeynep.

Nihan riceve una lettera che indica dove è nascosta Zeynep: La ragazza va sul posto e aggredisce la donna che avrebbe ucciso suo fratello. Nel frattempo Kemal ha un capogiro mentre guida, perde il controllo della macchina e ha un lieve incidente che lo costringe ad andare in ospedale. Durante la colluttazione tra Nihan e Zeynep, quest'ultima ha un'emorragia e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Grazie all'aiuto di Nihan, Kemal traccia un identikit del misterioso infermiere.