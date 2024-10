Se mi lasci non vale, Luca Barbareschi e l’ennesimo disastro Rai

In qualità di conduttore Luca Barbareschi in tv non ne azzecca una dai tempi di Il Grande Bluff, 3 edizioni su Canale5 tra il 1996 e il 2000, avendo poi deciso di intraprendere la strada della politica, litigare con tutto e tutti, e tornare magicamente in Rai nel 2021.

Barbareschi nel programma Se mi lasci non vale

Prima su Rai3 con In Barba a Tutto, discutibile seconda serata ai più passata inosservata, e in questo 2024 con Ballando con le Stelle, in qualità di concorrente a cui fior fior di autori hanno provato a ribaltargli l'immagine con un racconto più intimo che stona con decenni di dichiarazioni diremmo... roboanti. Ora, Barbareschi è sbarcato in prima serata Rai2 con Se mi lasci non Vale, da lui condotto e narrato.

Se mi lasci non vale: come funziona il programma

Un programma apparso come un Temptation Island riveduto e corretto, con sei coppie in crisi chiamate a convivere per un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l'occhio attento delle telecamere 24 ore su 24, per decidere se lasciarsi o proseguire la loro storia d'amore. Qui non ci sono falò di confronto, tentatori e/o tentatrici, con le puntuali corna del programma di Canale5 volutamente evitate, bensì una psicoterapeuta (la Dr.ssa Luana Di Pietro) ed una soul coach e tantra expert (Eva Sykora) ad aiutare le sei coppie in gioco, chiamate a svolgere delle prove in esterna, insieme o separati, con gli immancabili primi screzi e le prime incomprensioni a mettere in luce gli elementi di distanza della coppia.

Programma di Andrea Marchi e Luca Barbareschi scritto insieme ad altri 7 autori, Se mi lasci non vale è stato letteralmente rifiutato dal pubblico della prima serata generalista. La prima puntata del programma è stata vista da appena 321.000 telespettatori, pari all'1.82% di share. Lunedì 28 ottobre Rai2 è stato il nono canale su nove del telecomando, in termine di share, perdendo la sfida diretta con tutti i competitor. Un autentico disastro che segue il catastrofico L'Altra Italia con Antonino Monteleone, flop del 2024 affondato allo 0,99% di share e ormai certo della chiusura anticipata dopo la quinta e ultima puntata di giovedì 31 ottobre.

Luca Barbareschi, da Se mi lasci non vale al cinema: "Volevo fare una nuova commedia all'italiana"

Nemmeno Rocco rialza gli ascolti

Un momento del programma

Nella seconda puntata andata in onda non più di lunedì ma di martedì, nella speranza di trovare una concorrenza meno agguerrita, Se mi lasci non vale ha aperto le porte della villa a Rocco Siffredi, che ha fatto ingelosire Andrea, compagno di Michela, e a Charlotte Soul, la 'love coach delle star' chiamata in causa per rivedere look e atteggiamenti delle ragazze. Animi a dir poco inquieti dopo sette giorni di convivenza, con la psicologa Luana Di Pietro incaricata di placarli. Ma nell'indifferenza più o meno generale, anche al martedì sera. Perché anche la seconda puntata di Se Mi lasci non vale, che volutamente fugge da certe tossiche dinamiche di coppia tipiche di Temptation Island, è stata rigettata. 293.000 telespettatori e share all'1,96%. Tra tutti i canali del telecomando, ieri sera Rai2 è stato l'ottavo, davanti solo a Nove dove Comedy Match si è fermato ai 287.000 telespettatori. Cambiato il giorno di messa in onda, per Se Mi lasci non vale non è cambiata la sostanza.

Luca Barbareschi, uno nessuno e centomila

Attore, regista, produttore, scrittore, imprenditore, ex deputato della Repubblica, Luca Barbareschi è da oltre 40 anni che calca le mille scene del Bel Paese, esplicitando con orgoglio un netto egocentrismo, con fiumi di dichiarazioni che hanno suscitato polemiche infinite, creando un certo distacco rispetto agli occhi del pubblico.

L'operazione simpatia voluta e perfettamente costruita a Ballando con le Stelle, dove Luca non polemizza, sorride, piange e semina ad ampio raggio buone parole per tutti, nasce proprio con l'intenzione di plasmare un nuovo Barbareschi, più empatico e vicino allo spettatore medio. Perché Luca è così, da sempre, prendere o lasciare. Che produca Roman Polański sbancando Venezia (pensiamo a L'ufficiale e la spia) o si diriga adattando David Mamet (The Penitent), calamitando recensioni poco lusinghiere. E su Rai2, almeno per il momento, quasi l'intera platea televisiva del prime time nazionale l'ha semplicemente ignorato.