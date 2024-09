Endless Love anticipazioni 7 settembre, Nihan scende a patti con Emir: Kemal non dovrà mai vedere la bambina

Endless Love torna domani sabato 7 settembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama Leyla incontra Ayhan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il ricatto di Emir e la lotta di Asu

Dopo il duro confronto tra Kemal e Zeynep a casa dei genitori, la ragazza sembra profondamente ferita e dopo aver preso la figlia di Emir, decide di tornare a casa con il taxi. Mentre Leyla si avvia verso casa, viene fermata da Ayhan, lei finge di non riconoscere mentre l'uomo le fa un complimento dicendole che è impossibile dimenticare una faccia come la sua.

L'incontro tra i due non è fortuito in quanto Ayhan è andato a cercare Kemal al quale intima di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti per vendicarsi del trattamento che ha dovuto subire in carcere, quando il direttore gli ha impedito di vedere la famiglia. Ovviamente Kemal si rifiuta di dirgli dove si trovino.

Alisik incontra Leyla mentre va da Kemal

Emir chiama Nihan e le chiede se abbia preso o meno la decisione di tornare da lui così da poter riabbracciare la piccola Deniz. Mentre i due sono al telefono, la bimba inizia a piangere e Nihan spiega a suo marito cosa fare per tranquillizzarla. Più tardi la ragazza incontra Hakan, il quale le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle la bambina; invece, lui le dice che non c'è niente da fare.

Emir parla con Asu per proporle un accordo. Vuole avere la metà delle azioni che possiede la ragazza. Lei inizialmente non vuole accettare, ma poi il giovane Kozcuoğlu la ricatta facendole intendere che potrebbe raccontare a Kemal delle cose per lei scomode.

Zeynep, per colpa di Emir, perde il lavoro e quindi lo contatta chiedendogli di essere risarcita per il danno subito. Emir, di contro, la ignora, perché la vuole punire per aver fatto avvicinare Kemal a sua figlia, poi trova un compromesso con sua moglie. Lei andrà a prendere sua madre a casa di Leyla e la porterà a vivere con loro. In cambio Emir le fa promettere che Kemal non si avvicinerà mai alla bambina.

Parallelamente l'ingegnere organizza un incontro con i proprietari di alcuni siti minerari a cui è interessato. Vuole comprare le singole licenze per poi unirle sotto un unico progetto. Nihan e Kemal si incontrano per caso al cimitero e lei, per tenere fede al patto con Emir e rivedere sua figlia, gli esterna il desiderio di non volerlo vedere mai più.