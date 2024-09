The Diplomat 2: Allison Janney è l'ultima avversaria di Keri Russell nel teaser della seconda stagione

L'ambasciatrice americana Kate Wyler (Keri Russell) ha un nuovo avversario nella seconda stagione di The Diplomat - ma almeno suo marito è ancora in circolazione per continuare ad aiutarla a navigare nello spinoso paesaggio della politica globale.

Un teaser della prossima seconda stagione, che debutterà a ottobre, rivela finalmente al pubblico che Hal Wyler (Rufus Sewell) è vivo, dopo che un'esplosione nel cuore di Londra alla fine della prima stagione aveva messo in pericolo la sua vita.

Forse è un po' malconcio, ma è in piedi accanto a sua moglie mentre si dirige verso un gala, accolto dagli occhi gelidi della Vicepresidente Grace Penn, interpretata da Allison Janney, che in questa stagione è prevista come guest star.

The Diplomat: nella Stagione 2 della serie Netflix ci sarà un salto temporale?

Cosa racconterà The Diplomat 2?

Secondo Netflix, la seconda stagione vedrà Kate scavare più a fondo nell'attentato di Londra e nel precedente attacco a una portaerei britannica al largo delle coste iraniane, che ora sa provenire dall'interno del governo britannico piuttosto che da un avversario straniero. Nella sua ricerca, la donna deve affrontare un matrimonio difficile, una dinamica complessa con il ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) e una visita minacciosa da parte del personaggio del vicepresidente Janney.

La sinossi ufficiale recita: "Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Doveva andare in Afghanistan. È bravissima in una zona di crisi. La guerra è in corso in un continente e ribolle in un altro. Kate dovrà risolvere le crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi al suo nuovo posto sotto i riflettori, il tutto cercando di sopravvivere al suo matrimonio con il collega diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell)".

Potete vedere il teaser della seconda stagione diffuso da Netflix di seguito. The Diplomat tornerà il 31 ottobre.

Creata dalla creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Debora Cahn, The Diplomat è interpretata anche da Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh. Lo show è stato accolto positivamente al suo lancio nell'aprile 2023, debuttando al primo posto nella classifica settimanale di Netflix delle 10 migliori serie televisive inglesi, e in seguito ha scalato in fretta la Top 10 mondiale e italiana dello streamer.