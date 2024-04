Endless Love anticipazioni 5 aprile, Kemal: La decisione estrema contro Nihan, Zeynep è in difficoltà

Ecco le anticipazioni della soap turca di domani: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 5 aprile alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 4 aprile

Leyla rivela a Kemal di sospettare che gli uomini di Emir lo stiano spiando, lui scopre che la sua amica ha ragione e, dopo averli colti in flagrante, invia un video messaggio a Emir invitandolo a concentrarsi sul lavoro anziché farlo spiare.

Nihan decide di interrompere i lavori di decorazione nell'azienda di Kemal e mentre si prepara ad andare via, ha un confronto acceso con Asu. Vildan scopre che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato a casa sua e lo aggredisce accusandolo di non aver mai dimenticato sua sorella.

Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan.

Anticipazioni del 5 aprile: Kemal coglie tutti di sorpresa

Nihan tenta di discutere con Kemal riguardo agli eventi che hanno coinvolto Zeynep, ma viene duramente accusata di interferire nella vita della sorella da parte dell'uomo, che la espelle pubblicamente dall'azienda.

Nella nuova puntata di Endless Love: Kemal caccia Nihan dall'azienda

Nel frattempo, Asu cerca di guadagnarsi la fiducia di Fehime rivelando il licenziamento di Nihan. Fehime, venendo a conoscenza del nuovo lavoro di Zeynep presso un'agenzia, si preoccupa e chiede aiuto alla famiglia.

Nel nuovo episodio: Emir vuole manipolare Ozan

Vildan si rivolge al suo avvocato per allontanare Leyla dalla casa ereditata dai genitori che entrambe condividono. Emir spinge Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, nonostante la mancanza di interesse da parte di lei.

Salih vuole organizzare una festa di fidanzamento

Nel frattempo, Salih informa Zeynep di aver parlato di lei ai suoi genitori e propone di organizzare una grande festa di fidanzamento, ma la ragazza è oberata da altri problemi. Quando torna a casa, trova la sua famiglia riunita ad attenderla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Huseyn chiede a Kemal di provare a parlare con Zeynep.