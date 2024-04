Endless Love anticipazioni 4 aprile: Kemal scopre che Emir lo spia, Vildan aggredisce Onder

Ecco le anticipazioni della soap turca di giovedì 4 aprile: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 4 aprile alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 3 aprile

Nihan consiglia al fratello, innamorato di Zeynep, di lasciar perdere la ragazza in quanto sorella di Kemal. Nihan manda un messaggio a al suo ex fidanzato chiedendogli di incontrarsi davanti a un murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore.

Il giovane Soydere la osserva dall'auto e aspetta che lei vada via. Poco dopo, la ragazza viene a sapere che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita e suo marito, ignorando le ragioni del suo interesse, decide di comprargliela. Vildan impone a Ozan di stare lontano da Zeynep.

Anticipazioni del 4 aprile: Rivelazioni e confronti nell'azienda

Leyla rivela a Kemal di sospettare che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Lui allora indaga e scopre che la ragazza ha ragione e, dopo averli colti in flagrante, invia un video messaggio al giovane Kozcuoğlu invitandolo a concentrarsi sul lavoro anziché farlo spiare.

Leyla smaschera Nemir

Nel nuovo episodio: Confronto acceso sull'interruzione dei lavori

Nihan decide di interrompere i lavori di decorazione nell'azienda, e mentre si prepara ad andare via, ha un confronto acceso con Asu.

Onder è stato diffidato da Leyla

Vildan scopre che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato a casa sua e lo aggredisce accusandolo di non aver mai dimenticato sua sorella.

Nella prossima puntata: Una confessione inaspettata

Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan è convinta che il suo passato con Kemal impedirebbe a Ozan e Zeynep di essere felici insieme.