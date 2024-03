Endless Love anticipazioni 30 marzo: Kemal e Tarik vengono alle mani, Zeynep ha un incontro con Emir!

Ecco le anticipazioni di Endless Love di sabato 30 marzo: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama della soap turca Endless Love per la puntata in onda sabato 30 marzo alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 22 marzo

Mentre la famiglia Soydere è radunata al completo, Tarik mostra insofferenza nei confronti di Kemal e annuncia che diventerà un barbiere personale per incrementare gli affari. Kemal va a trovare Leyla e si riconcilia con la donna.

Nihan dichiara al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda. Quando però Kemal la trova pronta a iniziare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli, per rispettare la sua richiesta di restare lontani. Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata.

L'uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima da anni e di conseguenza l'intera famiglia.

Anticipazioni del 30 marzo: La rivalità tra Nihan e Asu

Nihan inizia a decorare le pareti degli uffici dell'azienda di Kemal e Asu. Questa insolita collaborazione genera una piccola rivalità fra le due donne: mentre Nihan vorrebbe far prevalere il suo talento artistico, Asu cerca di farla ingelosire, con l'appoggio dello stesso Kemal.

La scoperta su Tarik che fa infuriare Kamir

Kemal si reca ad un appuntamento nell'ufficio di Emir, ma prima di incontrarlo Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto e con uno stratagemma gli mostra che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik.

Kemal è sconcertato mentre Emir fa i complimenti a Tarik. Tufan fa capire a Tarik che Emir lo chiamerà di nuovo e che la cosa non è scontata.

Kemal presenta Asu alla famiglia

Nel frattempo, Zeynep incontra Ozan per un aperitivo. Asu finalmente sarà presentata alla famiglia di Kemal. Mentre Fehime cucina una cena abbondante e gustosa e Husey raccomanda al resto della famiglia di essere puntuale al rientro a casa. Quando Kemal arriva con Asu, la famiglia rimane incantata dalla ragazza.

La rissa tra i due fratelli

Quando Asu va via, Kemal affronta Tarik, avendo appreso che è diventato il barbiere personale di Emir. I due hanno un'accesa discussione e vengono quasi alle mani. Fehime dà la colpa di tutto a Nihan. Infatti, il giorno dopo si reca a casa della ragazza e le intima di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio.

Ozan difende il segreto della sua malattia

Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma si rende conto che per colpa della sua malattia non ci sarà mai nulla tra loro. Emir vuole saperne di più.

Il problema è che la ragazza gli ha chiesto di andarla a prendere in macchina il giorno dopo e che lui non ha avuto il coraggio di confessarle di non avere la patente a causa della sua malattia. Emir lo incoraggia e gli dà le chiavi della sua macchina.

Una sorpresa per Zeynep

Zeynep si presenta all'incontro organizzato da Fatih, ma poi scopre che la persona importante che dovrebbe aiutarla nella sua carriera artistica è Emir.

