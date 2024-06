Endless Love anticipazioni 3 giugno: Kemal fa una scoperta fondamentale per la sua vendetta contro Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 3 giugno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 3 giugno su Canale 5 alle 14:10: Continuano le ricerche sulla morte di Mujgan. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nel doppio episodio del 2 giugno, Zeynep minaccia di svelare il matrimonio fasullo tra Emir e Nihan. Quest'ultima chiede ad Asu di rendere felice Kemal, non essendoci riuscita lei stessa in passato. Tarik confessa a suo fratello l'omicidio involontario di Karen, e Kemal decide di denunciarlo, raccontando tutto ai genitori increduli.

Tarik nega di essere un assassino e chiede aiuto a Emir che gli promette assistenza legale quando viene portato alla centrale di polizia per essere interrogato. Asu sostiene Kemal, dopo che l'uomo ha denunciato suo fratello. Il giovane Soydere cerca vendetta contro Emir indagando sulla sua famiglia, mentre Vildan indaga sul passato di Zeynep.

Zehir aiuta Kemal nelle indagini contro Emir

Anticipazioni del 3 giugno di Endless Love: Kemal è furioso dopo aver parlato con Asu

Nihan, sospettosa di quello che sta tramando il suo ex fidanzato, decide di seguirlo mentre, accompagnato da Zehir, entra in casa di Sedat, che consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. Sul foglio è scritto il nome della donna che aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. I due uomini si mettono alla ricerca della testimone.

Endless Love anticipazioni 1 giugno, Kemal scopre la terribile verità su Tarik, Banu gli ha mentito!

Kemal si trova di fronte Nihan, la ragazza lo implora di non nasconderle più nulla. La moglie di Emir si offre di aiutarlo a scoprire dove si trova Nursen Harran, la donna che stanno cercando. Più tardi, Asu racconta a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L'uomo, infuriato, chiede alla sua ex fidanzata di non prendere mai più decisioni al suo posto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan parla a Kemal per tenere fede a una promessa fatta anni prima