Endless Love anticipazioni 1 giugno, Kemal scopre la terribile verità su Tarik, Banu gli ha mentito!

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 1 giugno alle 14:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio e il venerdì in seconda serata.

Endless Love torna domani sabato 1 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Leyla ha perso la casa d'infanzia. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:40 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nel doppio episodio del 31 maggio in seconda serata, Kemal e Necmi, un ex investigatore, cercano Nihan sfruttando le loro conoscenze, mentre Emir usa la sua tecnologia per trovarla. Onder chiede spiegazioni a Emir e poi a Kemal, che decide di dire la verità. Ozan si unisce al gruppo per aiutarli a rintracciare sua sorella.

Onder si unisce alle ricerche per trovare sua sorella

Nihan torna a casa, accusa Emir dell'omicidio di Karen e scopre che Tarik è l'assassino. Nonostante la separazione decisa da Kemal, lei cerca di dirgli la verità. Vildan scopre di essere stata ingannata sull'acquisto della casa da Galip. Durante un'assemblea, apprende che sua sorella riprende il controllo dell'azienda. Asu cerca di conquistare Kemal con l'aiuto di Fehime.

Anticipazioni del 1° Giugno: Tarik rischia di finire in prigione

Kemal affronta Tufan, dicendogli chiaramente che dubita della sua sincerità. Gli dice anche di non credere che suo fratello sia colpevole dell'omicidio di Karen, poiché l'alibi fornito da Banu confermerebbe la sua innocenza. Tuttavia, seguendo un'indicazione di Tufan, Kemal scopre che la donna ha mentito durante un controllo in azienda.

Nel frattempo, anche Nihan interroga Tarik riguardo alla sua presunta implicazione nell'omicidio, ma lui nega fermamente di essere l'assassino della donna. Successivamente, confida a Emir il timore di essere scoperto e finire dietro le sbarre. Durante la conversazione con quello che lui considera un amico, ammette di essere innamorato di Banu.

Leyla partecipa al primo consiglio aziendale

Durante la sua prima riunione in azienda, Leyla esprime un voto negativo, costringendo gli azionisti a riunirsi nuovamente. Asu chiede a Kemal di andare a casa di suo zio per convincerlo a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Hakki rifiuta l'invito e prega nuovamente Kemal di costruire un rapporto d'amore con Asu e di starle vicino dopo la sua morte.

Nihan soffre molto perché si rende conto che, a causa del loro amore impossibile, Kemal non potrà mai essere felice. Decide quindi di parlare un'ultima volta con lui per mantenere una promessa fatta anni prima, quando avevano iniziato a frequentarsi. Kemal litiga con i suoi genitori, in particolare con sua madre, che non riesce a capire perché il figlio non chieda ad Asu di sposarlo. Emir è determinato a scoprire le vere intenzioni di Leyla riguardo alla gestione degli affari e si reca a casa di Kemal, dove lei vive da quando ha perso la sua casa, per parlarle.

Zeynep lascia intendere a Onder di essere a conoscenza di un grande segreto di famiglia, riuscendo così a farsi rivelare ulteriori dettagli sul matrimonio tra Nihan ed Emir. Nonostante tutti gli indizi raccolti da Zehir riguardo all'omicidio di Karen puntino verso Tarik, Kemal non riesce ad accettare che suo fratello possa essere un assassino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il ricordo di Kemal sembra essere l'unico motivo di speranza di Nihan durante la sua prigionia.