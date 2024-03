Endless Love anticipazioni 29 marzo: Nihan accetta una proposta di Kemal, lui invita a cena Asu!

Anticipazioni della trama della soap turca Endless Love per la puntata in onda venerdì 29 marzo alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì.

Endless Love: riassunto del 28 marzo

Dopo l'intervista in televisione, Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro nel suo ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda. Le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po', per evitare di complicare la situazione. In quel momento, qualcuno bussa al portone dello studio.

Emir assume Tarik e progetta di stabilire un contatto anche con Zeynep per poter esercitare il suo potere su Kemal. Onder, dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell'omicidio commesso da Ozan, sospetta che il genero non avesse in realtà mai cancellato i filmati, per poter continuare a tenere in pugno tutta la famiglia.

Zeynep accetta di uscire con Ozan, rispondendogli al telefono di nascosto mentre è insieme a Salih, il quale è molto innamorato della ragazza e le dichiara di voler ufficializzare al più presto la loro relazione.

Anticipazioni del 29 marzo: Tarik decide di diventare barbiere personale

Mentre la famiglia Soydere è radunata al completo, Tarik mostra insofferenza nei confronti di Kemal e annuncia che diventerà un barbiere personale per incrementare gli affari. Kemal va a trovare Leyla e si riconcilia con la donna.

Nel prossimo episodio: Nihan accetta la proposta di dipingere un murale

Nihan dichiara al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda. Quando però Kemal la trova pronta a iniziare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli, per rispettare la sua richiesta di restare lontani.

Nella nuova puntata: Kemal delude Asu e cerca di farsi perdonare

Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata. L'uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima da anni e di conseguenza l'intera famiglia.