Endless Love anticipazioni 26 aprile: Kemal subisce un'aggressione, Omar viene investito da un'auto

Endless Love torna domani venerdì 26 aprile su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Onder è stato investito da una macchina ed è in ospedale. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 aprile, dopo che Asu ha bussato alla porta di Kemal, Nihan si è nascosta in camera da letto. Passato qualche minuto, la ragazza riesce a uscire da casa del suo ex fidanzato senza essere vista.

Dopo aver bevuto del vino insieme, Asu provoca Kemal che sembra non ricambiare il suo interesse. Emir incarica Tufan di procedere con un piano per incastrare Tarik.

Onder è in ospedale

Anticipazioni del 26 aprile: Asu stuzzica la gelosia di Nihan

Emir invita Zeynep a cena assicurandosi che la stampa venga informata, ma la ragazza non potrà incontrarsi con lui, poiché Salih, dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa.

Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi.

Tarik copre Emir

In un flashback, si vede Ozan che confessa alla sorella di aver ucciso una persona e sia Galip che Emir tranquillizzano Nihan, garantendole che si occuperanno loro della faccenda.

Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché la donna lo ha lasciato per stare con Emir.

Tarik, convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investirà Onder. Tarik scende dalla macchina, mandando all'aria il piano architettato da Emir e presta soccorso all'uomo.

Nihan si trova nel bosco assieme a Kemal. La donna approfitta del fatto che sono soli per provocare e stuzzicare l'ex fidanzato, ma il divertimento viene interrotto da una chiamata di Emir, che avvisa la moglie del fatto che suo padre si trova in ospedale a seguito di un grave incidente.

Kemal viene assalito ma riesce a difendersi

Tarik dice alla polizia e al fratello di non aver assistito all'investimento, ma in realtà sa molto più di quanto fa credere, e mente per proteggere Emir.

Kemal, dopo aver accompagnato Nihan dal padre, viene aggredito da un uomo misterioso che riesce a scappare ma, essendo riuscito a leggere il numero di targa della macchina con cui fugge, Kemal risale al nome del proprietario.

Nella clip caricata su Mediaset Infinit: Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal.