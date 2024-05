Endless Love anticipazioni 29 maggio, Nihan rischia la vita per le malefatte di Emir: ecco chi l'ha rapita

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 29 maggio alle 14:00 su Canale 5, in cui tutti cercano Nihan finita in mano ai rapitori. La soap il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 28 maggio, Nihan incontra Kemal a casa di Leyla mentre preparano i pacchi per il trasloco. Durante l'ennesimo battibecco tra i due, a Kemal arriva una telefonata di Asu e Nihan se ne va, gelosa e arrabbiata. Asu chiede a Kemal di andare a casa sua: Kemal lì trova Hakki, che gli chiede di realizzare il suo ultimo desiderio prima di morire: sposare sua nipote Asu. Lui però si rifiuta: non vuole dare illusioni ad Asu perché ama un'altra donna. Nihan intanto viene rapita da due misteriosi uomini mentre lascia un messaggio nella segreteria di Kemal.

Anticipazioni del 29 maggio: Il ricatto di Taner per liberare Nihan

Emir comincia a preoccuparsi per la sparizione di sua moglie, l'uomo ignora la donna, mentre stava lasciando un messaggio nella segreteria telefonica di Kemal è stata rapita da due uomini. Il perfido Kozcuoğlu si prepara ad allertare il resto della famiglia, ma proprio in quel momento riceve una telefonata da Taner, che gli rivela di essere stato lui a ordinare il rapimento di sua moglie.

Kemal scopre che Nihan è stata rapita

Il rapitore promette di liberare Nihan solo se verrà aiutato a fuggire dalla prigione, dove è finito per essersi preso la responsabilità dell'omicidio di Karen, uccisa da Tarık. Emir organizza dunque il piano di fuga per l'evasione dell'uomo. Nel frattempo, anche Kemal, ascoltando il messaggio lasciato dalla sua ex fidanzata nella sua segreteria telefonica, si rende conto che la donna è stata rapita. Si rivolge quindi a Zehir per ritrovarla, anche Salih decide di partecipare alle ricerche.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zeynep minaccia Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto contro di lei.