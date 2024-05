Endless Love anticipazioni 27 maggio: Emir sospetta di Tufan mentre Kemal cerca di avvertire Tarik

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 27 maggio su Canale 5.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 27 maggio su Canale 5 su Canale 5 alle 14:05: Emir dà un incarico a Tarik. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 maggio: Nihan vuole incontrare Kemal, che la porta in un luogo segreto e le dichiara ancora una volta il suo amore, rifiutando una relazione clandestina. Kemal incarica Zehir di infiltrarsi in casa di Tufan. Quest'ultimo, preoccupato, chiama un uomo misterioso. Emir rassicura Tarik che Taner è stato arrestato per l'omicidio di Karen.

Nonostante inizialmente riluttante, Kemal partecipa al matrimonio di Ozan e Zeynep per rimanere vicino alle sorelle in un momento così importante. Nihan, credendo che Kemal voglia farla soffrire, si ubriaca. Kemal minaccia Tufan per fargli rivelare l'assassino di Karen. Tufan gli consegna un indirizzo che porta Kemal a casa del colpevole.

Tarik è soggiogato da Emir

Anticipazioni del 27 maggio: Zeynep minaccia Emir

Emir ormai non si fida più di Tufan e incarica Tarik di tenerlo d'occhio. Il suo braccio destro ha passato anonimamente a Kemal e Nihan i file audio dell'interrogatorio del suo capo a Karen. Kemal cerca di mettere in guardia suo fratello, prova a fargli capire che Emir vuole incastrarlo ma Tarik non ascolta ragioni, ormai è completamente sottomesso a Kozcuoğlu, soprattutto dopo l'omicidio di Karen.

Kemal cerca di mettere in guardia Tarik

Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l'uomo, reticente, le dice solo che Kemal gliene vuole perché non dipende più da lui. Zeynep sfida Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto contro di lei. L'uomo, furioso, la insulta e la minaccia.