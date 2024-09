Endless Love, anticipazioni 28 settembre: Kemal viene scagionato, Nihan e Fehime minacciano Emir

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Endless Love torna domani sabato 28 settembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep e Hakan scoprono la verità sulla falsa gravidanza di Asu. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Cresce la complicità tra Leyla e Ayhan

Kemal intensifica la sua battaglia per dimostrare la propria innocenza. Minaccia Hakan di far pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gli fornirà i filmati che mostrano il finto rapimento di Galip. Una volta ottenuti i filmati, Kemal individua uno dei falsi sequestratori e, con l'aiuto di Zehir e Ayhan, lo costringe a confessare la verità alla polizia, questo permette all'ingegnere di essere scagionato.

Su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir, dicendogli che rivelerà la verità su Deniz se non ritirerà subito tutte le accuse contro Kemal. Intanto, Emir sospetta che tra sua moglie ed il suo acerrimo nemico ci sia di nuovo qualcosa e mette alla prova la donna per confermare i suoi dubbi.

Fehime e sua figlia minacciano Emir

Sul fronte sentimentale, tra Leyla e Ayhan c'è sempre più confidenza. Ogni scusa è buona per lui per farle visita, e sembra che anche Leyla stia iniziando a gradire queste attenzioni. Nel frattempo, Zehir e l'avvocato di Kemal riescono a incastrare gli uomini coinvolti nella finta messinscena del rapimento, costringendoli a confessare che tutto è stato organizzato da Emir. Questo porta Hakan a informare Emir che il caso sarà chiuso.

Asu si sta riprendendo, ma deve sopportare le continue insinuazioni di Zeynep. Kemal si reca a farle visita e, pur restando fermo sulle sue posizioni, le lascia intendere che c'è ancora una possibilità per loro due. Prima di andarsene, Kemal nota una borsa nella casa di Tufan che lo mette in allerta, e chiede a Leyla di indagare sul numero di pezzi venduti di quella borsa in città.

Spinto da Zeynep, Hakan incontra il giornalista che ha diffuso la notizia della gravidanza di Asu e, registrando la conversazione, ottiene la confessione che è stato Emir a volere la diffusione di quella notizia. Zeynep consegna la registrazione a Kemal nella speranza che questo possa riavvicinarlo ad Asu.

Nel frattempo, Kemal mostra a Leyla, Nihan e Ayhan dei documenti che dimostrano come la data di morte dei genitori di Asu sia stata falsificata, suggerendo che Asu potrebbe essere la sorella di Emir. Per ottenere prove concrete, Leyla e Ayhan si recano a Zonguldak, dove Müjgan Kozcuoglu dovrebbe aver partorito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan segue i movimenti di Emir.