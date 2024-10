Endless Love anticipazioni 28 ottobre: Banu rivela ad Emir il tradimento di Zeynep e la fuga di Kemal

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 28 ottobre: Asu tenta di riavvicinarsi a Kemal. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan

Anticipazioni di Endless Love: Fehime caccia Asu

Banu, sempre attenta a raccogliere informazioni, riesce a origliare una conversazione tra Zeynep e Tarik, scoprendo così che è stata proprio la ragazza a mettere in salvo Kemal. Senza esitare, Banu corre a rivelare tutto a Emir, rivelandogli il ruolo di Zeynep nella fuga del suo rivale e inasprendo ancor di più il clima di tensione tra i protagonisti.

Nel frattempo, Asu cerca di riconquistare la fiducia di Kemal, lasciandogli un messaggio in segreteria in cui si offre di aiutarlo. Nonostante l'apparente sincerità, Asu non rinuncia alle sue trame. Decide di recarsi a casa della famiglia Soydere per tentare di guadagnare la loro fiducia, ma viene accolta con freddezza e sospetto da Fehime.

Fehime non si fida di Asu e la caccia

La madre di Kemal, Tarık e Zeynep, fortemente influenzata dai sospetti di Zehir, la caccia accusandola di aver fatto da spia per Emir, sottolineando la spaccatura sempre più profonda tra Asu e i Soydere. Determinata a sviare i sospetti su di sé e rafforzare il suo legame con Tarik, Asu lo convince che la vera traditrice è in realtà Banu. Quest'ultima, nel frattempo, continua a muoversi nell'ombra, ignara delle rivelazioni di Asu.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal si prende cura della piccola Deniz, al sicuro insieme a lui in un luogo segreto.