Endless Love anticipazioni 28 marzo: Kemal corre da Nihan, Emir assume Tarik

Anticipazioni della trama della soap turca Endless Love per la puntata in onda giovedì 28 marzo alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì.

Endless Love: riassunto del 27 marzo

Ozan si fa dare il numero di telefono di Zeynep e comincia a flirtare con lei. Emir ricorda quando, cinque anni prima, tese una trappola a Ozan con la complicità di due donne. Una di loro propose a Ozan, ubriaco, un gioco con una pistola apparentemente scarica. Ozan sparò, diventando suo malgrado un assassino.

Emir mostra un video con immagini dell'omicidio ai signori Sezin e li obbliga a dirgli la verità su come hanno conosciuto Kemal o lui informerà la polizia dell'accaduto. Onder e Vildan cedono, poi Vildan decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir.

Durante il programma televisivo di cui è ospite, Kemal ha l'occasione di riflettere e chiedere scusa a tutti coloro che ha involontariamente ferito dalla sua ambizione. I suoi amici e familiari sono visibilmente commossi.

Anticipazioni del 28 marzo: Kemal racconta a Nihan del murales

Dopo l'intervista televisiva, Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro nel suo ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda.

Kemal le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po', per evitare di complicare la situazione. In quel momento, qualcuno bussa al portone dello studio.

Nella prossima puntata: Emir è ossessionato da Kemal

Emir assume Tarik e progetta di stabilire un contatto anche con Zeynep per poter esercitare il suo potere su Kemal.

Endless Love anticipazioni 27 marzo, Emir ricatta Ozan: il video shock che incastra il fratello di Nihan

Onder, dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell'omicidio commesso da Ozan, sospetta che il genero non avesse in realtà mai cancellato i filmati, per poter continuare a tenere in pugno tutta la famiglia.

Nel nuovo episodio: Ozan corteggia Zeynep

Zeynep accetta di uscire con Ozan, rispondendogli al telefono di nascosto mentre è insieme a Salih, il quale è molto innamorato della ragazza e le dichiara di voler ufficializzare al più presto la loro relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Emir ricordan il momento in cui tese la trappola che fece diventare Ozan un assassino.